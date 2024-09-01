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В Тюрингии AfD Хоке становится доминирующей силой, обогнав CDU, которая занимает второе место.

На последних выборах в Тюрингии партия 'Альтернатива для Германии' (АфД) впервые стала самой влиятельной политической силой. Лидирующий кандидат партии, пост Buller Höcke, считающийся жестким правым экстремистом constitutsional Protektion Office, получил между 30,5% и 33,5% голосов по оценкам...

 and  Anthony Ross
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В Тюрингии AfD Хоке становится доминирующей силой, обогнав CDU, которая занимает второе место.

Резкое падение партии "Левые" во главе с Бодо Рамеловом привело к тому, что она получила всего 11,5% - 12,5% голосов, даже уступив Альянсу Сахры Вагенкнехт (BSW). Перестроенная команда BSW во главе с лидером Катей Вольф получила впечатляющие 14,5% - 16,0% голосов, заняв третье место.

Основные федеральные коалиционные партии SPD, Зеленые и FDP показали плохие результаты в Тюрингии. Партия SPD, возглавляемая партией канцлера, достигла самого низкого показателя на выборах в ландтаг с 6,5% - 7,0%. Обе партии Зеленые и FDP не смогли сохранить свои места в парламенте Эйфели, набрав 4,0% и 1,0% - 1,3% соответственно.

Прогнозируется, что места в будущем ландтаге будут распределены следующим образом: AfD 30 - 33, CDU 24, BSW 14 - 15, Левые 11 - 12 и SPD 6 - 7.

С этими результатами нет очевидного победителя для следующего парламента Тюрингии, что создает сложную задачу по формированию правительства. Миноритарное правительство Рамелова, при поддержке SPD и Зеленых, было явно отвергнуто.

В свете своего усиленного положения экстремистская партия AfD, возглавляемая ультраправым политиком Хёкке, маловероятно, что примет участие в правительстве, поскольку все другие партии отказываются сотрудничать с ней. Возможные правительства, такие как то, которое возглавляет второе место CDU, будут опираться на поддержку недавнего тюрингского BSW.

Явка на выборах в ландтаг Тюрингии была впечатляющей, достигнув 73,5% по данным ARD. На предыдущих выборах в 2019 году явка составила 64,9%. Примерно 1,66 миллиона избирателей имели право проголосовать.

Лидер Альянса Сахры Вагенкнехт, Катя Вольф, руководит вагоном слуг в своей перестроенной команде штата. Несмотря на падение партии "Левые" во главе с Бодо Рамеловом, вагон слуг Альянса Сахры смог получить существенную долю голосов, заняв третье место на выборах.

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