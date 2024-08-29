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В своем новаторском решении суд объявил климатические цели Южной Кореи незаконными, а эмбрион стал главным истцом.

 and  Vladimir Milov
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В разгар душной жары в Сеуле молодёжь развлекается водными забавами.
В разгар душной жары в Сеуле молодёжь развлекается водными забавами.

В своем новаторском решении суд объявил климатические цели Южной Кореи незаконными, а эмбрион стал главным истцом.

Решение было принято для обеспечения нашего права на жизнь, свободную от последствий изменения климата, как было заявлено. Это стало первым судебным разбирательством в Южной Корее, посвященным охране окружающей среды. Молодые люди, которые назвали эмбрион главным ответчиком и утверждали, что несоответствие Южной Кореи своим климатическим целям нарушает конституционные права человека, инициировали этот судебный процесс. В связи с тем, что ребенок, который был представлен как нерожденный, уже стал малышом, это разбирательство получило название "Спрут и др. против Южной Кореи" и привлекло общественное внимание.

Юн Се Чонг, один из адвокатов истцов, заявил, что Сеул должен "пересмотреть свои климатические цели с учетом прав будущих поколений". Это решение подчеркнуло "влияние изменения климата на наши основные права и то, что каждый имеет право защищать себя от него", подчеркнул он.

Южная Корея объявила в 2021 году обязательство сократить выбросы парниковых газов на 290 миллионов тонн к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. Для достижения этой цели стране необходимо было снизить выбросы на 5,4% ежегодно, начиная с 2023 года - что пока не было выполнено. Активисты призывают ужесточить и усилить эти цели.

Министерство окружающей среды Южной Кореи выпустило заявление, в котором выразило намерение исполнить решение суда. В нем говорилось о планах "тщательно выполнить последующие меры".

Заявление Министерства окружающей среды Южной Кореи показало их намерение исполнить решение суда, планируя тщательно выполнить последующие меры. Это решение суда подчеркивает концепцию того, что каждый имеет право защищать себя от последствий изменения климата.

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