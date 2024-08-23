В свете нынешнего сценария, является ли уплата налогов обязательной в настоящее время?

Многие ошибочно считают, что те, кто решили подать налоговую декларацию самостоятельно, будут обязаны делать это каждый год. Но так ли это на самом деле? Мы изучили этот вопрос с помощью экспертных комментариев.

Лица, не имеющие юридической обязанности подавать налоговую декларацию, могут сделать это добровольно, особенно если они ожидают возврат налога. Но правда ли, что добровольная подача налоговой декларации обязывает вас делать это и в будущем?

Профсоюз налогоплательщиков Германии (BdSt) опровергает это заблуждение. Каждый год налоговая служба пересматривает представленные данные, чтобы определить, является ли подача обязательной. Если нет, то требование остается добровольным в последующие годы. BdSt гарантирует, что налоговые службы не будут принуждать к подаче, если нет законодательного обязательства.

Например, человек может решить подать декларацию в годы с существенными налоговыми вычетами, но не в другие. Может быть выгодно подавать добровольно, если у вас есть высокие вычеты, такие как расходы на рекламу или extraordinary burdens. Вы также можете заявить расходы на услуги по ремонту или домашние услуги, такие как те, которые предоставляют печник, painter или служба уборки.

Отзыв добровольного заявления

Обратите внимание, если возникла нежелательная уплата налогов, вы можете отозвать свою добровольную налоговую декларацию, аннулируя платеж. Вы можете подать добровольную налоговую декларацию задним числом в течение четырех лет. По состоянию на 31 декабря 2024 года налоговые службы все еще будут принимать декларации за 2020 год.

Однако имейте в виду, если у вас есть источники дохода помимо зарплаты, такие как доход от аренды или доход от побочного бизнеса, вы обязаны подавать, а не просто добровольно. То же самое относится к получателям пособий по безработице, краткосрочному рабочему времени или родительскому отпуску, превышающим 410 евро в год. Это относится ко всем видам пособий по безработице, краткосрочному рабочему времени и родительскому отпуску. Пенсионеры также обязаны подавать, если их налогооблагаемый доход превышает базовую ставку. Этот лимит составляет 11 604 евро в 2024 году и был 10 908 евро в 2023 году.

Профсоюз налогоплательщиков Германии оспаривает заблуждение о том, что добровольная подача налоговой декларации приводит к ежегодной обязанности. Каждый год налоговая служба пересматривает информацию, чтобы определить, является ли подача обязательной.

Если человек добровольно подает в год с существенными налоговыми вычетами, он может заявить расходы, связанные с услугами по ремонту или домашними услугами, такими как те, которые предоставляют печник, painter или служба уборки.

Читайте также: