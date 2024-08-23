Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиУправление налогового инспектора

В свете нынешнего сценария, является ли уплата налогов обязательной в настоящее время?

Ошибки — их сущность

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Возвращать ли деньги? Осуществить это зачастую может оказаться выгодно, независимо от обязательств...
Возвращать ли деньги? Осуществить это зачастую может оказаться выгодно, независимо от обязательств по уплате налогов.

В свете нынешнего сценария, является ли уплата налогов обязательной в настоящее время?

Многие ошибочно считают, что те, кто решили подать налоговую декларацию самостоятельно, будут обязаны делать это каждый год. Но так ли это на самом деле? Мы изучили этот вопрос с помощью экспертных комментариев.

Лица, не имеющие юридической обязанности подавать налоговую декларацию, могут сделать это добровольно, особенно если они ожидают возврат налога. Но правда ли, что добровольная подача налоговой декларации обязывает вас делать это и в будущем?

Профсоюз налогоплательщиков Германии (BdSt) опровергает это заблуждение. Каждый год налоговая служба пересматривает представленные данные, чтобы определить, является ли подача обязательной. Если нет, то требование остается добровольным в последующие годы. BdSt гарантирует, что налоговые службы не будут принуждать к подаче, если нет законодательного обязательства.

Например, человек может решить подать декларацию в годы с существенными налоговыми вычетами, но не в другие. Может быть выгодно подавать добровольно, если у вас есть высокие вычеты, такие как расходы на рекламу или extraordinary burdens. Вы также можете заявить расходы на услуги по ремонту или домашние услуги, такие как те, которые предоставляют печник, painter или служба уборки.

Отзыв добровольного заявления

Обратите внимание, если возникла нежелательная уплата налогов, вы можете отозвать свою добровольную налоговую декларацию, аннулируя платеж. Вы можете подать добровольную налоговую декларацию задним числом в течение четырех лет. По состоянию на 31 декабря 2024 года налоговые службы все еще будут принимать декларации за 2020 год.

Однако имейте в виду, если у вас есть источники дохода помимо зарплаты, такие как доход от аренды или доход от побочного бизнеса, вы обязаны подавать, а не просто добровольно. То же самое относится к получателям пособий по безработице, краткосрочному рабочему времени или родительскому отпуску, превышающим 410 евро в год. Это относится ко всем видам пособий по безработице, краткосрочному рабочему времени и родительскому отпуску. Пенсионеры также обязаны подавать, если их налогооблагаемый доход превышает базовую ставку. Этот лимит составляет 11 604 евро в 2024 году и был 10 908 евро в 2023 году.

Профсоюз налогоплательщиков Германии оспаривает заблуждение о том, что добровольная подача налоговой декларации приводит к ежегодной обязанности. Каждый год налоговая служба пересматривает информацию, чтобы определить, является ли подача обязательной.

Если человек добровольно подает в год с существенными налоговыми вычетами, он может заявить расходы, связанные с услугами по ремонту или домашними услугами, такими как те, которые предоставляют печник, painter или служба уборки.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Консервативные гендерные роли вновь обретают популярность в современном обществе.
Главные темы

Существует всего три основных категории мужчин; определите свою классификацию.

Современных мужчин исследуют в отношении их методов установления отношений, выявляя три основные категории: неотрадиционалисты, эгалитаристы и прогрессисты. Каждая категория связана со своим набором сложностей.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
"Президент всех американцев Харрис, действуя как миротворец, обращается к собранию партии"
Главные темы

"Президент всех американцев Харрис, действуя как миротворец, обращается к собранию партии"

На своем выступлении на Демократическом партийном съезде калифорнийский сенатор Камала Харрис, характеризуемая как строитель мостов, патриот и защитник среднего класса, обещала служить президентом для каждого американца. Кроме того, она обрисовала планы, включая реформу миграции и поддержку...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Потенциальный семейный спор мог стать причиной смертельного инцидента на вокзале во Франкфурте.
Главные темы

Потенциальный семейный спор мог стать причиной смертельного инцидента на вокзале во Франкфурте.

27-летний человек погиб в результате огнестрельного ранения на центральном вокзале Франкфурта. Предварительные данные указывают на бытовой конфликт как возможную причину. По состоянию на объявление в пятницу, нет конкретных данных о предполагаемых криминальных событиях в Turkey. Трагический...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Индивиду, одетый в жилет с отражателями, устанавливает знак в районе порта Гамбурга.
Федеральные земли Германии

Верди отклонил предложение о докерах, вовлеченных в коллективный трудовой спор

Переговоры о коллективном договоре рабочих дальнего причала в Гамбурге, Бремене и Нижней Саксонии начались в мае, и конца им не видно. Профсоюз добивается amélioration предложения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Музыкальная звезда Айлива возглавляет рейтинг чартов
Общество

Музыкальная звезда Айлива возглавляет рейтинг чартов

В рейтинге певица Эйливия из Реckлингхаузена по-прежнему сияет - она вновь занимает первое место с своим третьим альбомом. В то время как другой германский талант доминирует в чарте синглов.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Скорпиона обнаружили, живущего в квартире в Марбурге.
Федеральные земли Германии

В доме Марбургера был обнаружен скорпион.

Встретив у себя на стене, по-видимому, опасное животное, человек остается потрясенным. Способ, которым это существо проникло в его жилище, остается неясным.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Прощальный высказывающий переходит в бабушку.
Общество

Прощальный высказывающий переходит в бабушку.

- Прощальный высказывающий переходит в бабушку. Ведущая новостей Сузанна Даубнер (63 года) скоро станет бабушкой. Она поделилась этой информацией во время беседы с Иной Мюллер (59 лет) в 200-м эпизоде своего шоу ARD "Inas Nacht". Во время игры, где они бросали подставки для пива, Мюллер спросила, хочет ли

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно