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В США журналист, заключенный в тюрьму, получил награду за разоблачение обманчивых операций с интернет-мошенничеством

Возникает глобальная тревога из-за задержания известного камбоджийского журналиста, известного разоблачением торговли людьми, связанной с операциями по мошенничеству в Сети. Многие страны и организации по защите прав человека выступают за его быстрого освобождения.

 and  Michael Bootcampf
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Вольный журналист Меч Дара, происходящий из Сием Рип, Камбоджа, был задержан 30 сентября 2024 года....
Вольный журналист Меч Дара, происходящий из Сием Рип, Камбоджа, был задержан 30 сентября 2024 года. В то время Меч путешествовал со своей семьей в путь в Пномпень, сидя за рулем.

В США журналист, заключенный в тюрьму, получил награду за разоблачение обманчивых операций с интернет-мошенничеством

Механик Дара был задержан полицией Камбоджи в понедельник и обвинен в разжигании "беспорядков" из-за публикаций в социальных сетях о деятельности на горнодобывающем сайте, как объявил муниципальный суд Пномпеня в столице. Каждое обвинение может повлечь тюремное заключение сроком до двух лет.

Этот лауреат журналистских наград известен своими расследованиями, выявляющими коррупцию, экологическое загрязнение и эксплуатацию человека в стране, где строго ограничена свобода прессы. Как сообщает камбоджийская НГО LICADHO, Дара последовательно выступал за ответственность и справедливость.

В 2023 году механик Дара был удостоен награды "Герой борьбы с торговлей людьми" Госдепартамента США за свою работу по разоблачению многомиллиардной индустрии мошенничества в Камбодже. На фото он запечатлен с госсекретарем США Энтони Блинкеном, вручающим награду.

В заявлении, опубликованном в день Х, посольство США в Камбодже выразило озабоченность арестом Дары и призвало к его освобождению. Его описали как "голоса против торговли людьми и онлайн-мошенничества" и "защитника конституционно гарантированной свободы слова".

Проект USAID "Борьба с торговлей людьми в Камбодже" считает Дара воплощением принципов свободного общества в Камбодже и публично поддерживает его как героя борьбы с торговлей людьми.

Европейский союз и Австралия также выразили озабоченность по поводу ареста Дары. Австралийское посольство в Камбодже заявило, что "все камбоджийцы должны иметь свободу выражать свои мысли без страха быть арестованными или преследуемыми".

Коалиция из 46 камбоджийских СМИ и организаций гражданского общества потребовала немедленного освобождения Дары, назвав его арест попыткой запугать и заставить замолчать журналистов.

Права человека группы заявили, что камбоджийские власти часто используют обвинения в разжигании против правозащитников, активистов, журналистов и критиков правительства.

Эпицентр мошеннических операций в Юго-Восточной Азии

Основное внимание в работе Дары уделяется роли Камбоджи в качестве центра пандемии мошенничества в Юго-Восточной Азии, которая захватила множество жертв и вызвала глобальные опасения по безопасности.

Люди по всей Азии часто становятся жертвами якобы законных предложений работы по всей стране, но затем попадают в мошеннические учреждения, где подвергаются жестокому обращению, такому как принудительный труд, произвольное задержание, унизительное обращение или пытки - часто без помощи местных властей.

Сердцем этой сети являются Камбоджа, Мьянма и Лаос, согласно Институту мира США и правоохранительным органам. ООН оценивает, что в камбоджийских комплексах содержится 100 000 человек, а в Мьянме - еще 120 000 человек в условиях, напоминающих современное рабство.

Из этих учреждений транснациональные организованные преступные группы, в основном китайского происхождения, ведут прибыльные онлайн-операции, в том числе незаконные азартные игры, романтические мошенничества и мошенничества с криптовалютой. Жертвы происходят из всего мира, в том числе из США.

Промышленность мошенничества приносит в Камбодже примерно 12,8 миллиарда долларов в год - половину ВВП страны, согласно Институту мира США.

Журналисты, освещающие индустрию мошеннических центров в Камбодже, якобы столкнулись с запугиванием, слежкой и правовыми угрозами, как сообщает VOA. CNN не смог независимо подтвердить эти утверждения.

Усиление давления на свободу прессы в Камбодже

Права человека организации связывают упадок когда-то процветающего медиа-сектора Камбоджи с бывшим правителем Хун Сеном, который руководил страной более трех десятилетий, прежде чем передать власть своему сыну Хун Манету в 2022 году.

Камбоджа в настоящее время занимает 151-е место из 180 стран в Индексе свободы прессы 2024 года Репортеров без границ. С 2018 года независимые СМИ либо были ликвидированы, либо вынуждены закрыться, и повсеместно распространены цензура, правительственное наблюдение, медиа-блэкауты и онлайн-харассмент.

В качестве фрилансера Механик Дара работал для различных местных и международных СМИ, в том числе для закрывшейся в прошлом году "Голоса демократии".

Закрытие последней оставшейся в Камбодже независимой медиа-организации широко критиковалось как последний удар по свободе прессы в стране.

При аресте Механик Дара сказал CNN: "Мы боролись за правду. Мы всегда боролись, но, очевидно, некоторые люди не могли с этим справиться".

"Есть множество историй о Камбодже из Камбоджи и других стран, таких как Мьянма и Вьетнам", - добавил он. "Это пространство становится все меньше и уже, и голоса затухают, чтобы внешний мир не мог видеть в них".

В заявлении, выпущенном в ответ на арест, директор исследований Amnesty International Кейт Шуетц сказала, что обвинения против Механика Дары представляют собой "еще один пример нежелания правительства Камбоджи терпеть журналистов".

"Это последняя мера в новой кампании правительства по ликвидации свободы прессы", - заключила она.

В отчете приняли участие Кэтрин Маграмо, Теле Ребане и Хизер Чен из CNN.

В своей расследовательской работе Механик Дара подчеркивал роль Камбоджи в качестве основного хаба для мошенничества в Азии, внося значительный вклад в глобальную пандемию мошенничества. Различные международные организации, в том числе Европейский союз и Австралия, выразили озабоченность по поводу ареста этого видного журналиста.

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