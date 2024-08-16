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В Средиземноморском регионе наблюдается рост проблем, связанных с изменением климата.

Европа испытывает самое быстрое повышение температуры из всех континентов. Равнинный регион не избежал этой тенденции. В этом году в равнинном регионе были побиты температурные рекорды дважды.

 and  Melissa Williams
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- В Средиземноморском регионе наблюдается рост проблем, связанных с изменением климата.

Температура Средиземного моря побила предыдущий рекорд: В прошлый четверг ученые из Института морских наук (ICM) в Барселоне сообщили о средней поверхностной температуре 28,9°C. Это превзошло предыдущий рекорд 28,71°C, установленный в июле 2023 года, что делает его вторым годом подряд с самой высокой зарегистрированной температурой в Средиземном море.

Предыдущий рекорд, установленный в августе 2003 года, показал среднесуточную температуру 28,25°C, что указывает на то, что температура воды превысила эту отметку более чем на половину дней месяца.

Текущие данные получены из спутниковых данных, собранных в рамках программы наблюдения за Землей Европейского союза Copernicus. Стоит отметить, что температуры выше 30°C были зарегистрированы локально с начала августа в районах, таких как Египет, Монако, Корсика и Валенсия, Испания. Исследователь ICM Хустино Мартинес отметил, что эти периоды жары теперь длятся более длительное время.

Климатические изменения угрожают средиземноморским видам

Согласно Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК), Средиземное море считается "горячей точкой" для изменения климата. С 1980-х годов морские экосистемы в Средиземном море подверглись значительным изменениям, что привело к снижению биоразнообразия и появлению инвазивных видов. Прогнозы МГЭИК предполагают, что до 20% видов рыб и беспозвоночных, используемых в средиземноморском рыболовстве, могут исчезнуть к 2060 году, если глобальное потепление превысит 1,5°C по сравнению с уровнями до промышленной эпохи.

Исследование сети научных исследований World Weather Attribution (WWA) показывает, что нынешняя жара в Средиземном море была бы "почти невозможной" без антропогенного изменения климата. Более того, изменение климата связывают с более жаркими, длительными и частыми периодами жары.

Комиссия признала роль антропогенного изменения климата в вызывающем нынешнюю жару в Средиземном море. Комиссия также подчеркнула необходимость срочных действий по снижению глобального потепления и защите средиземноморских видов, таких как рыба и беспозвоночные, которые находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата.

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