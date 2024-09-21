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В сообщении о инциденте израильские силы обороны объявили о гибели известного лидера "Хезболлы" после авиаудара в Бейруте.

В ходе смелого воздушного рейда, по сообщениям, Израильские вооруженные силы якобы ликвидировали Ибрахима Акиля, известного офицера «Хезбаллы», вместе с примерно десятью другими людьми, вызвав опасения надвигающегося крупномасштабного конфликта.

 and  Elizabeth Wells
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Лица рассматривают последствия израильской атаки в южной части Бейрута в пятницу
Лица рассматривают последствия израильской атаки в южной части Бейрута в пятницу

В сообщении о инциденте израильские силы обороны объявили о гибели известного лидера "Хезболлы" после авиаудара в Бейруте.

Ибрахим Акил, высокопоставленный член-Radwan Force Хезболлы, а также около 10 других высокопоставленных членов, якобы были ликвидированы силами обороны Израиля (ЦАХАЛ). Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что эти individuals планировали нападение на общины в Галилее, северном Израиле.

Хезболла пока не сделала официального заявления по этому поводу.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате воздушного удара, который превратил многоэтажное здание в многолюдном районе в руины, погибли 12 человек и 59 были ранены.

По словам Хагари, эти цели были спрятаны под жилым зданием в центре района Дахия, используя гражданских лиц в качестве живого щита во время атаки.

На Акила был установлен bounty в размере 7 миллионов долларов США из-за его предполагаемой причастности к взрыву американского посольства в Бейруте в 1983 году, в результате которого погибли 63 человека, а также к взрыву казарм морской пехоты в Бейруте, в результате которого погибли 241 американский военнослужащий в том же году.

Репортеры CNN в Бейруте видели, как спасатели работали над освобождением людей, застрявших под обломками, и перевозили раненых в больницы. Свидетели заявили, что соседние здания дрожали в течение почти получаса после удара, который ЦАХАЛ заявил, что произошел около 4 часов местного времени.

Серия неожиданных атак

Удар в пятницу стал четвертым подряд днем неожиданных атак на Бейрут и различные места по всей стране, в то время как израильские силы продолжали летальные удары и операции в Газе и на оккупированной Западном берегу.

Первое крупное нападение Хезболлы на этой неделе произошло во вторник днем, когда взрывные устройства взорвались практически одновременно на пейджерах членов радикальной группировки. Хезболла использовала пейджеры для связи после призыва лидера группировки Хасана Насраллы перейти на низкотехнологичные устройства, чтобы предотвратить дальнейшие убийства.

Через 24 часа, в среду, Ливан потрясли взрывы, когда рации Хезболлы взорвались в Бейруте и южной части страны.

Неидентифицированное лицо, зафиксированное в активности.

В результате двойных атак погибли 37 человек, в том числе дети, и более 3000 были ранены.

Израиль изначально отказался комментировать взрывы пейджеров во вторник, но признал свою роль в нападениях в среду. Министр обороны Йоав Галант похвалил "выдающиеся достижения" ЦАХАЛа в сотрудничестве с службой безопасности страны Шин Бет и ее разведывательной службой Моссад.

Галант заявил, что началась "новая эпоха войны", и Израиль атаковал Бейрут в третий раз в четверг, развернув самолеты и сбрасывая светящиеся ракеты над городом, пока Насралла выступал с речью, обещая месть. Позже Израиль запустил одну из самых интенсивных бомбардировок целей Хезболлы в Ливане за последние почти десять лет, заявив, что уничтожила около 100 ракетных установок Хезболлы.

Удар в пятницу стал третьим таким ударом по Бейруту с тех пор, как tensions escalated в прошлом году после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. В январе израильский авиаудар убил Салеха аль-Аруири, заместителя главы военного крыла ХАМАС, который проживал в Бейруте. В июле второй израильский удар на Бейрут привел к смерти самого старшего военного чиновника Хезболлы, Фуада Шукра.

Перед неожиданными атаками на Ливан совет безопасности Израиля проголосовал за включение новой цели в свой продолжающийся конфликт с ХАМАС и Хезболлой: обеспечение безопасного возвращения жителей общин вдоль его северной границы с Ливаном в свои дома.

После почти года перекрестных взаимодействий между Хезболлой и Израилем десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома tanto в южном Ливане, как и в северном Израиле. Хотя возвращение северных израильских жителей давно считалось политической необходимостью для правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, это первый раз, когда это официально было объявлено как цель войны.

В то время как машины "скорой помощи" и пожарные машины прибывали на место в южном Бейруте, команда CNN на месте видела машину, спешно уезжающую с привязанными чемоданами, еще одно проявление тревоги и паники среди гражданских лиц в Ливане после дней взрывов и теперь авиаударов.

Мир наблюдает за эскалацией tensions между Израилем и Хезболлой, с множеством неожиданных атак в Бейруте и других частях Ливана.

Эти беспрецедентные атаки привели к гибели многих людей и перемещению тысяч гражданских лиц tanto в Ливане, как и в Израиле, подчеркивая серьезность и потенциальные глобальные последствия конфликта.

Ибрахим Акил, изображенный на розыскном Climae, являлся объектом вознаграждения в размере $7 миллионов, предложенного Соединенными Штатами.

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