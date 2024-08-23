В Солингене произошло несколько смертей и ранений в результате нападения на городское празднование

Празднования, посвященные 650-летию города, неожиданно были прерваны, сообщает новостной портал. Правоохранительные органы сейчас занимаются расследованием на месте преступления, а по всему городу установлены контрольно-пропускные пункты. Как сообщает WDR, власти объявили полную тревогу. В небе над городом кружат вертолеты, и ситуация остается неясной.

Неожиданное прерывание городского праздника, который должен был стать торжеством в честь 650-летия города, превратило его в предмет беспокойства горожан. Несмотря на продолжающееся расследование и проверки по всему городу, жители с нетерпением ждут переноса городского фестиваля.

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