В следующую среду бывший глава Volkswagen Винтеркорн должен предстать перед судом.

Винтеркорн должен предстать перед судом через девять лет после скандала с выбросами дизельных двигателей, ему предъявлены обвинения в мошенничестве, манипулировании рынком и других правонарушениях. По словам Дёрра, защита уверена, что сможет опровергнуть все предъявленные обвинения против Винтеркорна. Судебные слушания запланированы на сентябрь 2025 года.

На протяжении уголовного процесса Винтеркорн будет оспаривать обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком, связанные со скандалом с выбросами дизельных двигателей. Несмотря на уверенность защиты, уголовный процесс против Винтеркорна, скорее всего, продлится до сентября 2025 года.

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