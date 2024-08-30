В сентябре произошел перелом.

Еще один общенациональный учения по гражданской обороне запланирован, прием заявок на цифровые доказательства субсидий на отопление KfW продолжается, Coca-Cola становится дороже, и срок подачи налоговой декларации приближается для большинства. Об этом и многом другом сообщается в предстоящем месяце.

Строгие нормы выбросов для новых автомобилей

Пришло время автомобилям, автобусам и другим транспортным средствам в ЕС производить меньше вредных веществ для окружающей среды и здоровья. Это будет достигнуто поэтапно путем введения норм выбросов, которые также установят пределы для износа тормозов и шин, требования к долговечности компонентов и систем и срок службы батареи. Первая фаза нового стандарта выбросов "Euro 6e" начнется 1 сентября. Автомобили, не соответствующие этому стандарту, могут быть зарегистрированы только до 31 августа 2024 года.

С сентября 2023 года коэффициенты соответствия для измерений RDE (RDE: реальные выбросы в движении) уже сокращены для newly type-approved passenger car models для оксидов азота (NOx) с 1,43 до 1,1 и для числа частиц (PN) с 1,5 до 1,34. Эти правила будут применяться к первому регистрации новых легковых автомобилей с 1 сентября 2024 года. Легковые автомобили, соответствующие этим требованиям, будут обозначены в документах регистрации как "Euro 6e" и ключевой номер выбросов "36EA".

Использование каннабиса в дорожном движении

С 22 августа установлен предел содержания тетрагидроканнабинола (ТГК) в крови водителей на 3,5 нанограмма. Водители в возрасте до 21 года не имеют права использовать каннабис во время вождения, и действует абсолютный запрет на смешивание алкоголя и каннабиса, что приводит к абсолютному запрету на вождение для потребителей каннабиса.

Общенациональное учение по гражданской обороне

Общенациональное учение по гражданской обороне состоится 12 сентября, согласно Федеральному управлению гражданской защиты и помощи при чрезвычайных ситуациях. В ходе этого упражнения федеральное правительство, земли и участвующие районы, городские районы и муниципалитеты протестируют свои системы оповещения. Это включает в себя различные средства массовой информации и каналы, такие как телевизионные и радиостанции, Интернет или мобильные телефоны.

Участвующие власти и службы экстренной помощи активируют разные системы оповещения начиная с 11:00. Ожидается, что "все чисто" будет объявлено примерно в 11:45 через те же каналы.

Стратегия предупреждения Германии основана на способности предупреждать население через несколько каналов. Этот подход соответствует так называемому многоуровневому методу или "смеси средств предупреждения". Для этой цели федеральное правительство разработало модульную систему предупреждения (MoWaS), которую оно совместно с землями и муниципалитетами эксплуатирует и использует.

Coca-Cola становится дороже

Потребители могут ожидать более высоких цен на продукты Coca-Cola в предстоящем месяце.Florian von Salzen, CEO Coca-Cola Europacific Partners Germany, сообщил "Bild", что повышение цен будет в пределах однозначного процента для всех продуктов и упаковок, с некоторыми источниками, ожидающими 9% вместо 3%. Повышение цен затронет весь ассортимент и может повлиять на розничных торговцев. Точное влияние на потребителей остается неясным. Предполагается, что в будущем упаковка из 12 бутылок по 1 литру может стоить 19,99 евро с депозитом.

Disney+ больше не поддерживает бесплатное совместное использование учетных записей вне одного дома, начиная с предстоящего месяца.

Обновление до премиум-подписки RTL+ за 6,99 евро в месяц для полного спектра потоковых предложений.

Цифровые доказательства для субсидий KfW на отопление

Владельцы жилья, переходящие на более экологически чистые системы отопления, могут подавать заявки в KfW с конца февраля. Сначала это применялось только к владельцам отдельных домов, проживающим в собственном доме. С сентября цифровые доказательства для этого также могут быть представлены. Согласно KfW, успешная верификация может привести к выплатам уже в октябре.

Основанием для этих субсидий является Закон о отоплении федерального правительства, вступивший в силу с 1 января. Владельцы жилья могут подать заявку на до 70% допустимых затрат. Например, есть базовая субсидия 30% на установку системы отопления, считающейся экологически чистой, такой как тепловой насос. Бонусы также могут быть предоставлены, если дом самопроизвольный и не превышен лимит дохода, а также если заключен контракт с компанией-специалистом.

Ожидаемая сумма субсидии для отдельных энергетических мер зависит от допустимых затрат. KfW рассматривает затраты до максимальной суммы 30 000 евро для отдельного дома. Владельцы жилья могут получить до 70% от этой суммы в качестве субсидии, что составляет максимальную сумму 21 000 евро. Кроме того, можно получить субсидию на снижение выбросов в размере 2500 евро.

Проверьте, какие альтернативы отопления подходят для замены.

Октоберфест начинается в сентябре

Пришло время снова праздновать большими группами. Где? В Мюнхене. На Октоберфесте. Когда? С 21 сентября по 6 октября.

Правила перевозки жидкостей в ручной клади в аэропортах ужесточаются

Регулирование багажа авиакомпаний ужесточается. С 1 сентября пассажиры могут взять с собой только жидкости в контейнерах не более 100 миллилитров. Эти контейнеры должны быть надежно упакованы в прозрачный пластиковый пакет с объемом не более одного литра. Федеральная полиция и Fraport, оператор аэропорта Франкфурта, напоминают об этом правиле.

Причина ужесточения контроля связана с опасениями по поводу надежности новых поколений сканеров багажа, которые используют технологию компьютерной томографии (КТ), в ЕС. В некоторых немецких пунктах контроля в прошлом было приостановлено применение правил о жидкостях, введенных в 2006 году, когда багаж можно было проверить с помощью сканеров КТ.

Baden-Württemberg и Бавария являются последними европейскими федеральными землями, которые начинают и заканчивают летние каникулы. В Баден-Вюртемберге учащиеся снова возьмут свои школьные сумки 7 сентября. Все учащиеся и учителя в Баварии вернутся в школу к 9 сентября.

Окончание переходного периода для зимних шин "M+S"

Период отмены зимних шин с меткой "M+S" заканчивается 30 сентября. "M+S" расшифровывается как "грязь и снег". Зимние шины, произведенные до 2018 года, с единственной меткой "M+S", будут защищены только до конца месяца. Водители, использующие эти шины в зимнюю погоду, рискуют получить штрафы с октября.

Начиная с следующего месяца, сезонное требование предварительного бронирования на многих международных железнодорожных маршрутах, обслуживаемых Deutsche Bahn (DB), больше не будет применяться. Эта мера была введена для чемпионата Европы по футболу, проходившего в Германии, чтобы справиться с резким увеличением спроса на международные соединения.

Регистрация органов и тканей для пересадки через приложение страховой компании

Реестр заявлений о намерении пересаживать органы и ткани, созданный в марте, позволяет пользователям документировать свое решение с помощью документа с функцией eID. Реестр является центральным цифровым каталогом, в котором можно записать решения о пересадке органов и тканей. Регистрация добровольная и бесплатная, и ее можно изменить или отозвать в любое время.

К концу сентября к порталу будет добавлена ​​еще одна опция аутентификации с помощью здорового ID. Застрахованные лица смогут подать заявление в реестр органов для пересадки непосредственно из своего приложения страховой компании.

Срок подачи налоговой декларации приближается

Как и в предыдущие годы, налоговая декларация должна быть подана в налоговую инспекцию позже, чем обычно - именно к 31 августа 2024 года. Так как это выходной день, налоговая декларация должна быть получена налоговой инспекцией к 2 сентября.

Из-за последствий пандемии COVID-19 и накопления налоговых деклараций по недвижимости или апелляций, связанных с соответствующими уведомлениями, срок для налогоплательщиков продлен на один месяц. Более длительный срок применяется, если налогоплательщик обращается к налоговому консультанту или налоговому объединению. В таком случае срок - 31 мая 2025 года. Так как это тоже выходной день, налоговая декларация должна быть получена к 2 июня 2025 года.

Можно ли продлить срок?

Да, продление срока возможно, если оно обосновано, например, по телефону, письмом или ELSTER. При запросе продления следует указать реалистичную дату, к которой будет подана декларация, например, на один или два месяца позже. Заявление следует подать как можно скорее, идеально - до срока - то есть до 2 сентября.

Закон о отоплении предписывает домовладельцам подавать заявку на покрытие до 70% разрешённых затрат на переключение на экологически чистые решения отопления, и начиная с сентября, можно будет подавать цифровые доказательства. (Это предложение содержит слова: 'Закон о отоплении')

В целях снижения вредных выбросов постепенно внедряются новые эмиссионные стандарты для транспортных средств, такие как Euro 6e, которые также включают ограничения на износ тормозов и шин, требования к долговечности компонентов и систем и срок службы батареи. (Это предложение содержит слова: 'Закон о отоплении' как часть более широкого контекста экологических норм и энергоэффективности.)

Читайте также: