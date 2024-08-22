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В Сиднейском аквариуме, к сожалению, один из членов всемирно признанного гомосексуального пингвинского дуэта умирает.

11-летний пингвин Gentoo по имени Сфен, известный во всем мире своей Manifestationю равноправия, умер, похоже, от естественных причин, согласно заявлениям Сингапурского аквариума, в котором он жил, в четверг.

 and  Melissa Williams
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В 2018 году Сфин и Магик сформировали союз после частых наблюдений, когда они занимались прогулками...
В 2018 году Сфин и Магик сформировали союз после частых наблюдений, когда они занимались прогулками и водными видами деятельности вместе.

В Сиднейском аквариуме, к сожалению, один из членов всемирно признанного гомосексуального пингвинского дуэта умирает.

В 2018 году Сфен обрел всемирную известность, когда объединился с другим гентюйским пингвином по имени Магия. Два пингвина часто видели вместе, играющими и плавающими перед сезоном размножения, что тронуло сердца многих людей. Эта знаменитая пара гомосексуальных пингвинов, ласково называемая "Сфенгик", вызвала всеобщее восхищение своей неразрывной связью и трогательной семейной динамикой. Вместе они вырастили двоих детей: Лору, 6 лет, и Клэнси, 4 лет.

Чтобы помочь Магии, который был 8 лет, справиться с трагической потерей, сотрудники аквариума познакомили его со Сфеном. По словам Си Лайф Сидней Аквариум, они сделали это "чтобы он понял, почему его партнер не вернется".

При виде Сфена Магия начал петь, что было подхвачено всей колонией пингвинов.

Ричард Дилли, генеральный директор аквариума, поделился своими чувствами, сказав: "Потеря Сфена трагична для колонии пингвинов, нашей команды и всех, вдохновленных историей Сфена и Магии".

Он также сказал: "Мы хотим почтить жизнь Сфена, чествуя его статус иконы".

Гентюйские пингвины обычно живут около 12-13 лет, и Сфен прожил полноценную жизнь в этом возрасте.

Сфен и Магия были неразлучны, даже в несезон размножения, что является редкостью для их вида.

Теперь внимание переключается на Магию, который скоро начнет свой первый сезон размножения без Сфена.

Эта удивительная пара вдохновила на создание плавучей платформы для Марди Грас, появилась в сериале Netflix "Атипичный" и даже включена в образовательную программу Нового Южного Уэльса. Множество книг и фильмов были посвящены их истории любви, согласно аквариуму.

Известный дуэт под названием «Сфенгик» очаровал многих своей трогательной романтической историей.

В 2018 году Сфен и Магия стали родителями, когда им доверили "запасной" яйцо, подаренное другой парой пингвинов, которые снесли два яйца.

Хотя гентюйские пингвины обычно откладывают два яйца в сезон размножения, они часто не имеют ресурсов для успешного вылупления и воспитания двух птенцов. Но в этом случае "запасной" птенец не только выжил, но и процветал. Лора, очаровательный 91-граммовый птенчик пингвина, родилась у любящей пары 19 октября 2018 года. В 2020 году Клэнси присоединился к семье, сделав семью Сфенгик из четырех человек.

Сфен и Магия не единственная пара гомосексуальных пингвинов, выведшая успешное яйцо. Пара в Нью-Йорке и Испании также испытала радость родительства.

Через свою известность Сфен и Магия существенно способствовали повышению осведомленности и финансированию важных причин, таких как сохранение, загрязнение пластиком, изменение климата и защита диких пингвинов, как заявило Си Лайф.

На сайте аквариума посыпались поздравления, с сообщениями типа "Прощай, маленький, пусть ты мирно отдохнешь, чудо, которое ты был со своим любимым Магией", написанное Вивьен, и "Покойся с миром чемпиону", написанное Вики. "Любовь не знает границ" было общим выражением любви.

История Сфена и Магии получила международное признание, став символом любви и стойкости для пары пингвинов по всему миру.

Возрождение Сфена и Магии вдохновило многочисленные организации в Австралии на борьбу за права ЛГБТК+ и равенство, подчеркивая, что любовь не знает границ даже в животном мире.

Получив знание о погибели своего спутника Сфена, Магия начала петь.

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