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Главные темыНовостиСудан

В Швейцарии начались переговоры о прекращении огня в Судане

Переговоры по прекращению огня в Судане начнутся в среду в Швейцарии. США пригласили обе стороны - суданскую армию и сил быстрой реакции (RSF). Пока только силы быстрой Reaktion подтвердили свое участие. Расположение переговоров не разглашается. Саудовская Аравия и Швейцария тоже задействованы....

 and  Max Becker
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В Швейцарии начались переговоры о прекращении огня в Судане

В Судане с апреля 2023 года продолжается кровавая борьба за власть между армией военного правителя Абдель Фаттаха аль-Бурхана и милицией RSF бывшего заместителя МOHAMMED HAMEDAN DAGLO. По данным ООН, в результате боев погибли десятки тысяч человек. Более 10,7 миллиона человек были внутренне перемещены, и более 2,3 миллиона бежали в соседние страны. Предыдущие переговоры в Саудовской Аравии не привели к прекращению боевых действий.

Несмотря на продолжающуюся борьбу за власть в Судане, международные гуманитарные организации испытывают трудности в достижении пострадавших районов из-за нестабильной ситуации. Международное сообщество призывает к немедленному прекращению огня в Судане, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей и перемещение.

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