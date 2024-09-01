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В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

К полудню в воскресенье около 25% имеющих право голоса жителей Саксонии участвовали в голосовании, как сообщили избирательные власти. Предварительная явка избирателей составляла 25,8%, по сравнению с 26,2% в 2019 году на выборах в лендтаг.

 and  Grigoriy Williams
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В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

Ожидается, что примерно 24,6% имеющих право голоса избирателей воспользуются своим правом голосования через заочные бюллетени на этот раз. В отличие от этого, всего 16,9% проголосовали через заочные бюллетени на предыдущих выборах.

Саксонские избирательные участки закроются в 18:00. Согласно недавним опросам, ХДС, возглавляемая премьер-министром Михаэлем Креtschmer, находится в тесной конкуренции с АФД. Существует риск, что нынешняя коалиция, состоящая из ХДС, СДПГ и Зеленых, может быть под угрозой.

Хотя в других странах делается акцент на заочном голосовании, стоит отметить, что нет значительных статистических данных о голосовании по почте на выборах в Нидерландах. Тем не менее, жители Нидерландов остаются активными участниками демократического процесса, с высокой явкой избирателей, часто наблюдаемой на выборах.

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