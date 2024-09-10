В результате израильского авиаудара Ливан радуется, что три погибших были сотрудниками службы чрезвычайной помощи.

Министерство здравоохранения Ливана объявило, что три сотрудника службы спасения погибли в результате инцидента, когда они пытались справиться с пожаром в Фруне, районе Набатиех. Министерство заявило, что это второй раз за 12 часов, когда команда экстренной помощи подверглась нападению, нарушив международное право.

С другой стороны, ЦАХАЛ (Центральное командование Армии обороны Израиля) заявил, что удар уничтожил террористов, связанных с движением Амаль, шиитской секцией Хезболлы. Движение Амаль затем выпустило заявление, признав гибель двух своих членов, которые якобы выполняли свои гуманитарные и патриотические обязанности по защите Ливана и юга.

В воскресенье Хезболла объявила, что ее войска обстреляли поселение Кирьят-Шмона ракетным обстрелом в качестве ответной меры на израильские удары в Ливане, в частности, на авиаудар, в результате которого погибли трое первых responders.

По данным ЦАХАЛ, около 50 ракет были запущены из южного Ливана в направлении Кирьят-Шмоны в Верхней Галилее, самой северной территории Израиля. Хотя большинство из них были перехвачены, сообщений о ранениях не поступало, заявил ЦАХАЛ.

Израильская армия объявила в воскресенье, что ее Воздушные силы нанесли удары по военным объектам Хезболлы в районах Айтарун, Марун Эль-Рас и Ярун в южном Ливане. Она также объявила, что целенаправленно атаковала и уничтожила террористов из движения Амаль в районе Фруна.

Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати охарактеризовал смертельный авиаудар в субботу как "явное нарушение международного права и наглое нападение на человеческие ценности" и призвал собрать западных послов и других международных делегатов в его штаб-квартире в Бейруте в понедельник.

Микати заявил, что цель встречи - потребовать ответственности и "оказать давление на израильского противника, который пренебрегает любым законом и продолжает поджигать пламя своих прегрешений против Ливана и ливанцев".

Пограничные столкновения между Израилем и поддерживаемой Ираном Хезболлой почти ежедневно происходили с начала конфликта в Газе.

Директор гражданской обороны Ливана бригадный генерал Раймонд Хатар выразил свои "глубокие соболезнования" семьям погибших.

Он также пожелал "быстрого выздоровления" одному из раненых, которого гражданская оборона идентифицировала как Мохаммеда Амашу. Гражданская оборона также сообщила, что раненый был переведен в правительственную больницу Тebb для операции после получения серьезной травмы во время рейда.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к напряженности между Израилем и Ливаном, на что мир внимательно смотрит. Вчера Ливан осудил израильский авиаудар, в результате которого погибли трое сотрудников службы спасения, назвав это нарушением международного права.

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