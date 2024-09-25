В редком случае, по сообщениям, израильские силы обороны сорвали запуск ракеты из Ливана, которая косвенно была направлена на Тель-Авив.

После срабатывания сигнализации в Тель-Авиве и Нетании был замечен один наземный ракетный снаряд, летящий из Ливана, который был успешно перехвачен системой ПВО Израиля, как объявили военные Израиля.

Не было немедленно сообщено ни об injuries, ни о повреждении имущества.

С начала конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2022 года иранская поддерживаемая группировка Хезболлах запустила множество ракет и дронов из Ливана в направлении северного Израиля.

Изъятие ракеты произошло всего через несколько дней после израильских авиаударов по Хезболлаху, в результате которых погибло более 500 человек по всей Ливане. В понедельник в Ливане погибло больше всего людей за последние почти два десятилетия.

Хезболла еще не отреагировала на попытку нападения на Тель-Авив.

Несмотря на инцидент, в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжали работать регулярные рейсы, как подтвердил пресс-секретарь аэропорта.

В среду в центральном городе Нетания впервые с 7 октября 2023 года прозвучали сирены, как сообщают израильские власти.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

Попытка ракетного нападения из Ливана подчеркивает продолжающееся напряжение между Израилем и Ближним Востоком. Несмотря на угрозу, регулярные рейсы продолжают работать без перебоев в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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