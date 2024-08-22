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В прошлом году проверки выявили около 3160 ошибок в здравоохранении, которые привели к вреду пациентам.

Инспекторы, проверяющие обязательное медицинское страхование, обнаружили 3160 врачебных ошибок за последний год, которые причинили временный или постоянный ущерб пациентам. Эта цифра немного lower, чем в previous год, как впоследствии заявило Медицинское ведомство, публикуя свои статистические...

 and  Ann Bradley
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В прошлом году проверки выявили около 3160 ошибок в здравоохранении, которые привели к вреду пациентам.

В прошлом году медицинские профессионалы из Медицинской службы рассмотрели в общей сложности 12 438 жалоб пациентов и подозрительных медицинских ошибок, выявив потенциальные ошибки. В примерно 25% из этих случаев они обнаружили ошибки, приведшие к вреду, в то время как ошибки напрямую ответственны за вред в около 20% случаев, затрагивая 2679 пациентов. Это критически важно для пострадавших, так как это открывает возможность компенсации.

Как и в предыдущие годы, около 30% этих жалоб и подозрительных случаев были связаны с ортопедией и травматологией, за ними следовали внутренняя медицина и общая медицина с более чем 11%. Примерно 9% каждая была связана с стоматологией, общей и висцеральной хирургией, и акушерством. Почти 6% жалоб были связаны с уходом, в то время как оставшиеся 26% были распределены по 29 другим специальностям.

Жалобы охватывали различные проблемы, такие как неверное лечение износа тазобедренного и коленного суставов, переломов костей, процедур корневого канала или пролежней. Однако Медицинская служба отметила, что фокус на одной специальности не обязательно отражает реальную частоту ошибок или безопасность, а пациенты, возможно, чаще распознают ошибки в хирургических процедурах.

Примерно в 66% рассмотренных случаев вред здоровью пациентов был временным. С другой стороны, около 33% привели к постоянным травмам. Легкий постоянный вред может проявляться как легкое ограничение движений или шрам, в то время как умеренный вред может проявляться как хроническая боль или дисфункция органа. Тяжелый вред включает в себя зависимость от ухода, потерю зрения из-за ошибок или постоянный паралич. К сожалению, ошибки привели к смерти в 2,8% рассмотренных случаев, или 75 случаях.

Однако фактическое количество ошибок и предотвратимого вреда значительно выше. Стефан Гронемayer, председатель Медицинской службы Бунда, объяснил, что эксперты оценивают, что около 1% всех стационарных лечений связано с ошибками и предотвратимым вредом, что приводит к примерно 168 000 пациентам в год. Кроме того, они оценивают около 17 000 ошибок, связанных со смертельными случаями, в год.

Медицинская служба вновь призвала к обязательному сообщению серьезных, но предотвратимых инцидентов. Это стандартная практика в глобальной безопасности пациентов, охватывающая "никогда не случающиеся события", такие как путаница с пациентами и сторонами, серьезные ошибки в лекарствах или непреднамеренно оставленные инородные тела после операций. В 2023 году Медицинская служба зафиксировала 151 такой случай, что меньше, чем 165 случаев в 2022 году.

В свете представленных статистических данных беспокоит тот факт, что "вред для пациентов" произошел в около 20% случаев, непосредственно приведя к вреду для 2679 человек. Улучшение систем сообщения для серьезных, но предотвратимых инцидентов, таких как "никогда не случающиеся события", могло бы помочь снизить этот "вред для пациентов".

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