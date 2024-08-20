Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропейский Союз

В преддверии предстоящих выборов в Саксонии Кретшмер вновь подчеркивает необходимость диалога с Россией.

До выборов в Федеративной земле Саксония министр-президент Михаэль К olimp (ХДС) вновь выступил за проведение дипломатических переговоров с Россией в связи с конфликтом на Украине. Initialize:"Я занимаюсь этим уже больше двух с половиной лет, и другого выхода нет. Любой, кто имеет хотя бы...

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут

В преддверии предстоящих выборов в Саксонии Кретшмер вновь подчеркивает необходимость диалога с Россией.

В переговорах Кречмер подчеркнул важность стратегического выигрыша времени. Он заявил: "На каком-то этапе Путин и эти воинственные силы сойдут со сцены". С приходом нового поколения есть потенциал для "настоящего, искреннего мира". Кречмер также выразил неодобрение поставками оружия Германии в Украину. Он предложил перенаправить средства, в настоящее время используемые для финансирования конфликта, на создание системы противоракетной обороны. Он подчеркнул необходимость "сдерживания" с "нестабильным соседом" вроде России.

Главный кандидат АФД Йорг Урбан также выступил против поставок оружия, заявив: "Оружие, которое мы поставляем туда, не закончит конфликт". Вместо этого Германия невольно "подогревает" войну, оказывая финансовую и военную поддержку Украине. Несмотря на санкции против России, нет признаков того, что она отступит. Урбан вновь призвал к "дипломатическому решению". Он подчеркнул необходимость оказания давления tanto на Россию, как и на Украину.

Кандидат от Сахры Wagenknecht Альянс (BSW) Сабина Циммерман призвала к переговорам о мире между Украиной и Россией. "Эта война должна прекратиться", - заявила Циммерман. Продолжение поставок оружия и эскалация ситуации - не решение, сказала она. Планируемый развертывание американских ракет в Германии также усугубляет ситуацию. Циммерман предупредила об эскалации войны и подчеркнула важность возрождения дипломатии.

Верховный кандидат СДПГ Петра Кёппинг выразила обеспокоенность тем, что обещания, данные в отношении конфликта в Украине, могут не быть выполнены в Саксонии. "Кто не хочет мира?" - спросила она. "Все мы хотим мира, но то, что мира нет, не вина Саксонии, а России", - заявила Кёппинг.

Франциска Шуберт из "зеленого трио" верховных кандидатов обсудила миграцию, выступая за "структурированный процесс". Политика должна гарантировать, что размещение и интеграция мигрантов также будут "доступными". Каждый индивидуальный случай должен быть рассмотрен при рассмотрении вопроса о депортации лиц без разрешения на проживание. Также должны быть найдены возможности для тех, кто хочет работать и строить жизнь, подчеркнула Шуберт.

Согласно недавнему опросу Forsa для журнала "Штерн" и телеканала RTL, ХДС могла бы стать самой влиятельной партией в Саксонии с поддержкой 33%. АФД следует за ней с 30%, в то время как BSW могла бы получить 13% сразу. СДПГ и "Зеленые" оба получат по 6%, а "Левые" могут лишиться своего представительства в земельном парламенте с 3%.

Новый земельный парламент будет избран в Саксонии одновременно с Тюрингией 1 сентября. Продолжение нынешней коалиции правительства ХДС, СДПГ и "Зеленых" неясно. Альянс ХДС и BSW, с СДПГ в качестве потенциального дополнительного партнера, мог бы обеспечить большинство. Кречмер решительно отверг сотрудничество с АФД.

Европейский Союз мог бы сыграть решающую роль в организации мирных переговоров между Украиной и Россией, как призвала Сабина Циммерман от Сахры Wagenknecht Альянс (BSW). Несмотря на текущую позицию России, продолжение санкций и поиск дипломатического решения являются критически важными, как предложил главный кандидат АФД Йорг Урбан.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ответственный за железнодорожную инфраструктуру отдел намерен значительно повысить тарифы на маршруты, начиная с 2026 года.
Главные темы

Ответственный за железнодорожную инфраструктуру отдел намерен значительно повысить тарифы на маршруты, начиная с 2026 года.

Сектор немецкой железнодорожной инфраструктуры contratado о существенном повышении тарифов на использование путей, известных как железнодорожная пошлина. Как сообщается в понедельник инфойго, в основном такое повышение затронет региональные перевозки._DEFAULT_ НАМЕРЕНgangen запрашивать среднее...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Scholz оправдывает значительное государственное финансирование для заводов по производству чипов в Германии.
Главные темы

Scholz оправдывает значительное государственное финансирование для заводов по производству чипов в Германии.

На церемонии открытия завода по производству полупроводников, принадлежащего тайваньской корпорации TSMC в Дрездене, канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) обосновал щедрое финансовое стимулирование отрасли полупроводников в Германии во вторник. Он подчеркнул крайнюю важность обеспечения...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Комиссия ЕС одобрила существенную финансовую помощь в размере миллиардов евро для завода по производству полупроводников TSMC в Дрездене.
Главные темы

Комиссия ЕС одобрила существенную финансовую помощь в размере миллиардов евро для завода по производству полупроводников TSMC в Дрездене.

Во вторник Еврокомиссия в Брюсселе озвучила решение поддержать potenteciallную программу в пять миллиардов евро в поддержку Тайваньской полупроводниковой компании (TSMC) по созданию завода по производству чипов в Дрездене. Кампения считает, что это укрепит европейский сектор полупроводниковой...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Тирзепатид действует, подражая гормонам, которые стимулируют секрецию инсулина, усиливают чувство...
Здоровье

В фармацевтической компании утверждают, что при преддиабетическом и ожирении или избыточном весе лекарство тирзепатид снижает риск развития диабета на впечатляющие 94%.

За три года расследования препарат tirarпатида, продаваемый в США под названием Зепбонд для лечения диабета и Мounceра для управления весом, показал существенное влияние. Взрослые с предиabetes и ожирением или избыточным весом, принимавшие лекарство еженедельно, наблюдали значительное...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
На предстоящем слушании по делу о собранной коллекции незаконной детской эротики региональный суд...
Федеральные земли Германии

Пересмотр наказания за детскую порнографию: необходимость восстановления

В Москве арестован педофил, у которого дома найдены сотни порнографических материалов, в том числе с извращенными сиськами.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека
Панорама

Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека

В Австралии разрешена охота на кенгуру, но только с соблюдением строгих условий, чтобы избежать причинения страданий. Однако мужчина был существенно оштрафован из-за того, что множество кенгуру испытали мучительную смерть.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно