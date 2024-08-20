В преддверии предстоящих выборов в Саксонии Кретшмер вновь подчеркивает необходимость диалога с Россией.

В переговорах Кречмер подчеркнул важность стратегического выигрыша времени. Он заявил: "На каком-то этапе Путин и эти воинственные силы сойдут со сцены". С приходом нового поколения есть потенциал для "настоящего, искреннего мира". Кречмер также выразил неодобрение поставками оружия Германии в Украину. Он предложил перенаправить средства, в настоящее время используемые для финансирования конфликта, на создание системы противоракетной обороны. Он подчеркнул необходимость "сдерживания" с "нестабильным соседом" вроде России.

Главный кандидат АФД Йорг Урбан также выступил против поставок оружия, заявив: "Оружие, которое мы поставляем туда, не закончит конфликт". Вместо этого Германия невольно "подогревает" войну, оказывая финансовую и военную поддержку Украине. Несмотря на санкции против России, нет признаков того, что она отступит. Урбан вновь призвал к "дипломатическому решению". Он подчеркнул необходимость оказания давления tanto на Россию, как и на Украину.

Кандидат от Сахры Wagenknecht Альянс (BSW) Сабина Циммерман призвала к переговорам о мире между Украиной и Россией. "Эта война должна прекратиться", - заявила Циммерман. Продолжение поставок оружия и эскалация ситуации - не решение, сказала она. Планируемый развертывание американских ракет в Германии также усугубляет ситуацию. Циммерман предупредила об эскалации войны и подчеркнула важность возрождения дипломатии.

Верховный кандидат СДПГ Петра Кёппинг выразила обеспокоенность тем, что обещания, данные в отношении конфликта в Украине, могут не быть выполнены в Саксонии. "Кто не хочет мира?" - спросила она. "Все мы хотим мира, но то, что мира нет, не вина Саксонии, а России", - заявила Кёппинг.

Франциска Шуберт из "зеленого трио" верховных кандидатов обсудила миграцию, выступая за "структурированный процесс". Политика должна гарантировать, что размещение и интеграция мигрантов также будут "доступными". Каждый индивидуальный случай должен быть рассмотрен при рассмотрении вопроса о депортации лиц без разрешения на проживание. Также должны быть найдены возможности для тех, кто хочет работать и строить жизнь, подчеркнула Шуберт.

Согласно недавнему опросу Forsa для журнала "Штерн" и телеканала RTL, ХДС могла бы стать самой влиятельной партией в Саксонии с поддержкой 33%. АФД следует за ней с 30%, в то время как BSW могла бы получить 13% сразу. СДПГ и "Зеленые" оба получат по 6%, а "Левые" могут лишиться своего представительства в земельном парламенте с 3%.

Новый земельный парламент будет избран в Саксонии одновременно с Тюрингией 1 сентября. Продолжение нынешней коалиции правительства ХДС, СДПГ и "Зеленых" неясно. Альянс ХДС и BSW, с СДПГ в качестве потенциального дополнительного партнера, мог бы обеспечить большинство. Кречмер решительно отверг сотрудничество с АФД.

Европейский Союз мог бы сыграть решающую роль в организации мирных переговоров между Украиной и Россией, как призвала Сабина Циммерман от Сахры Wagenknecht Альянс (BSW). Несмотря на текущую позицию России, продолжение санкций и поиск дипломатического решения являются критически важными, как предложил главный кандидат АФД Йорг Урбан.

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