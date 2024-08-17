В последнее время у 10-месячного младенца диагностировали полиомиелит, что стало первым случаем заболевания в Газе за четверть века.

В пятницу вечером отдел здравоохранения объявил о выявлении следов полиовируса у 10-месячного ребенка, проживающего в городе Дейр-эль-Балах в Газе. Стоит отметить, что ребенок не был вакцинирован против полиомиелита.

Ранее, в июле, ЮНИСЕФ сообщало о наличии полиовируса в образцах окружающей среды из Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха. В результате, образцы от трех детей были отправлены в лабораторию в Иордании для исследования.

Возникновение вируса, который был ликвидирован во многих развитых регионах, подчеркивает трудности, с которыми сталкивается население Газы численностью 2 миллиона человек. Они страдают от израильских воздушных ударов с прошлого октября. Из-за нехватки продовольствия, медицинских supplies и чистой воды многие жители живут в неопределенности, и около 90% из них являются внутренне перемещенными лицами.

Согласно источникам, с тех пор, как Израиль начал свой конфликт против ХАМАС после атаки группы 7 октября, более 40 000 палестинцев в Газе погибли. Атака ХАМАС привела к более чем 1200 жертв среди израильтян, и, по данным израильских властей, более 250 человек были взяты в заложники.

В ответ отдел здравоохранения сотрудничает с ЮНИСЕФ, чтобы вакцинировать детей в возрасте до 10 лет в Газе, имея в наличии более миллиона доз.

В этом месяце и следующем запланированы две кампании вакцинации по всей Газе, как объявил ЮНИСЕФ в заявлении в пятницу. ЮНИСЕФ планирует охватить более 640 000 детей этими вакцинами.

Однако для эффективного проведения кампании вакцинации против полиомиелита необходима временная передышка в боевых действиях, которую также поддерживают Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирная организация здравоохранения. Все они призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что такое перемирие "критично", отмечая, что "последняя вакцина от полиомиелита - это мир и немедленное гуманитарное перемирие".

Глобальные посредники срочно работают над убеждением Израиля и ХАМАС в достижении более всеобъемлющего прекращения огня и соглашения о заложниках на следующей неделе после интенсивных переговоров в Катаре.

Газа была свободна от полиомиелита в течение последних 25 лет, согласно ЮНИСЕФ.

"Возрождение полиомиелита, ситуация, о которой гуманитарное сообщество предупреждало в течение последних 10 месяцев, является еще одной опасностью для детей в секторе Газа и окружающих странах", - добавило ЮНИСЕФ, подчеркивая важность перемирия.

ХАМАС приветствовал призыв ЮН-овских агентств в пятницу о семидневном "полио-приостановлении".

Однако в своем заявлении в прошлую пятницу отдел здравоохранения Газы предупредил, что кампания вакцинации "не будет достаточной без радикального решения проблем санитарии и накопления отходов в лагерях для перемещенных лиц".

В прошлую неделю министр здравоохранения Палестины, доктор Маджд Абу Рамадан, предупредил, что израильские воздушные удары нанесли значительный ущерб 80% медицинской инфраструктуры Газы.

Большинство больниц в Газе не функционируют, а те, которые функционируют, работают лишь частично из-за прямого ущерба и нехватки квалифицированного медицинского персонала в результате перемещения, согласно министру.

"Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы, судя по всем показателям и доказательствам", - сказал он.

Ближний Восток, в частности Газа, сталкивается с серьезными вызовами в связи с недавним выявлением полиовируса, болезни, ликвидированной во многих развитых регионах мира.

ЮНИСЕФ и отдел здравоохранения в Газе планируют вакцинировать детей в возрасте до 10 лет, признавая, что для эффективной кампании вакцинации необходима временная передышка в боевых действиях, как призывают ООН и Всемирная организация здравоохранения.

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