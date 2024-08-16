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В первом матче сезона команда Компани победила "Баварию", продемонстрировав грозный вызов

Под руководством нового менеджера Винсента Компани Бавария Мюнхен одержала победу в первом официальном матче Кубка Германии против-SSV Ульм. Ветеран команды оказал значительное влияние, в то время как предполагаемое приобретение отсутствовало очевидно.

 and  James Williams
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В первой лиге, руководимой Компани, Томас Мюллер забивает несколько голов
В первой лиге, руководимой Компани, Томас Мюллер забивает несколько голов

- В первом матче сезона команда Компани победила "Баварию", продемонстрировав грозный вызов

Винсент Компани неторопливо пересек поле, похлопывая по спинам своих товарищей по команде, в то время как игроки Баварии были встречены аплодисментами фанатов, приехавших на матч. Ведомый дублером Томасом Мюллером, команда Мюнхена обеспечила победный дебют новому тренеру в официальном матче. Компани в основном наблюдал за происходящим со скамейки запасных, хлопая в ладоши, когда Бавария победила 4:0 (2:0) против дебютантов второй лиги ССВ Ульм в Кубке Германии.

"Мы были сосредоточены, но не идеальны", - сказал Мюллер на ZDF. "Приятно, я чувствую себя хорошо - но не об этом речь". Он отметил значительное отличие от их выступлений в прошлом сезоне.

Компани, который не включил Леона Горецку в состав, мог продолжить существующую серию рекордов: как обычно с сезона 1995/96, Мюнхен прошел во второй раунд.

Ранние голы Мюллера (12-я/15-я минуты) позволили Компани насладиться мирным летним вечером на Донауштадионе. После перерыва его команда упустила возможность закрепить безопасное преимущество против неустанных ульмцев. Только Кингсли Коман (79-я) и запасной Гарри Кейн (90+3) забили оставшиеся голы.

Гол Мюллера вывел его на восьмое место в списке лучших бомбардиров Кубка Германии всех времен с 35 и 36 голами. Тем не менее, большая часть разговоров вращалась вокруг отсутствующего игрока. Горецка, которого исключили из состава Баварии на домашний матч чемпионата Европы и боролись в немецких рекордсменов, не вошел в состав Баварии на неравный кубковый матч.

"У нас исключительно сильный состав. Мы усилили полузащиту", - сказал спортивный директор Макс Эберл перед матчем на ZDF. Горецка под контрактом, и Бавария уважает все контракты. "Нормально обсуждать, как могут выглядеть спортивные перспективы", - сказал Эберл. Контракт Горецки истекает 30 июня 2026 года - его будущее остается неопределенным.

Мюллер как вечный герой Баварии в Кубке

Ожидаемый кубковый матч между Ульмом и Мюнхеном быстро потерял свою интригу. Перед Ральфом Рангником, который праздновал большие успехи с Ульмом как "профессор футбола" и был кандидатом на пост главного тренера Мюнхена, хозяева боролись отчаянно. Каждый вызов, каждый подкат команды бывшего главного тренера женской команды Баварии, Томаса Вёрле, получал одобрение большинства из 17 400 зрителей, заполнивших Донауштадион.

Но мистер Кубок Мюнхена, Мюллер, диктовал ход матча, как и ожидалось. Жошуа Киммих отдал мяч Мюллеру, который легко забил в своем типичном стиле. Почти 35-летний Мюллер добавил еще один гол сразу после кросса от Сержи Гnabри. Только Чарли Кёрбел (70 для "Айнтрахт" Франкфурт) и Манфред Калц (67 для "Гамбург" SV) сыграли больше матчей Кубка Германии за клуб, чем Мюллер за Баварию (66).

Фейерверки от фанатов Баварии

После перерыва Компани ждал, пока дым от шумного пиротехнического шоу из угла Баварии рассеется, прежде чем сесть на алюминиевый ящик. Затем высокий бельгиец, который пожал многие руки в Донауштадионе, вернулся в свою тренерскую зону впереди.

Команда Ульма, которая потеряла вратаря Кристиана Ортага после примерно 30 минут из-за толстой шишки и головокружения, не сдавалась. Хозяева даже создали впечатление, что сравняют счет 1:2. Однако, несмотря на четыре выигранных товарищеских матча и одну ничью, Компани, который выпустил Кейна на дебют в Кубке Германии, остался непобежденным в шестом матче. В конце матча также дебютировали новички Жоао Палинья и Майкл Олисе.

Винсент Компани похвалил выступление своей команды, особенно Томаса Мюллера, который забил два гола в футбольном матче против ССВ Ульм. Несмотря на их сосредоточенность и сильный состав, обсуждения об отсутствии Леона Горецки в составе были распространены.

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