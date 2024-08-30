В первом интервью после ее назначения Харрис излагает свои перспективы.

В ходе общего чата со своим соотечественником Тимом Уолзом Харрис заявила, общаясь с ведущей CNN Дана Баш во время тура по Джорджии, штату-ключу: "Я идеальный кандидат на эту должность".

Во время интервью Харрис критиковала Трампа за продвижение разделительной программы в США. Однако она выражала оптимизм в отношении нового начала, поскольку "люди готовы к новому пути". Она также упомянула о намерении включить республиканца в свой кабинет, если она станет президентом в ноябре, в качестве средства для продвижения единства.

Говоря о фракционировании, спорном методе извлечения больших количеств газа в США, Харрис заявила, несмотря на свою предыдущую оппозицию, "Я не буду вводить запрет на фракционирование, будучи президентом".

Отвечая на обвинения республиканцев в изменении своей позиции по важным вопросам, Харрис утверждала, что "ядро моих политических взглядов и решений осталось неизменным", так как ее ценности "никогда не менялись".

Что касается ключевой проблемы кампании по миграции, Харрис изложила наказания для тех, кто пересекает границу незаконно. "Я считаю, что должны быть последствия", - сказала она. "Наши законы должны соблюдаться и применяться". В таком случае она будет применять эти правила.

Кроме того, Харрис выступала за прекращение огня в Газе, соглашение об освобождении заложников и прекращение конфликта между Израилем и радикальной исламистской группой ХАМАС. Она подчеркивала право Израиля на самооборону, выражая озабоченность "необоснованными убийствами невинных палестинцев".

Она выразила намерение сохранить политику поставок оружия президенту Бiden для Израиля. Когда ее спросили об изменении этой политики, она ответила: "Нет".

Харрис также поделилась своим опытом узнавания о решении Байдена выйти из гонки за президентство, что произошло, когда она готовила завтрак для своей семьи. "И я спросила: 'Ты уверен?' И он ответил: 'Да'. Вот так я узнала", - сказала она.

Это было первое интервью Харрис после ее выдвижения в качестве кандидата в президенты от демократов. Ранее Трамп, а также другие республиканцы обвиняли ее в избегании интервью после выхода Байдена из гонки за президентство.

В конце концов, Трамп описал интервью как скучное в онлайн-публикации. Он и Харрис встретятся в теледебатах 10 сентября.

Несмотря на свою приверженность решению проблем миграции, Харрис заявила: "Я не буду винить родителей, которые привели своих детей сюда, стремясь к лучшей жизни". В ответ на критику своей позиции по контролю за оружием она уточнила: "Я не буду молчать, когда речь идет о продвижении разумных мер безопасности в отношении огнестрельного оружия".

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