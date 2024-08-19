В первой половине года показатели немецкого экспорта незначительно снизились.

В первые шесть месяцев года экспорт Германии составил впечатляющие 801,7 миллиарда евро, согласно официальным данным. Основными экспортными товарами были автомобили и автокомпоненты, составившие 135,3 миллиарда евро, но они показали снижение на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт машин и химической продукции также снизился на 4,4% и 2,6% соответственно.

Как и в прошлые годы, основной частью экспорта в период с января по июнь была доля, направленная в США, составившая 80,7 миллиарда евро. Франция и Нидерланды заняли второе и третье места. Заметным изменением стало то, что Польша заняла четвертое место, вытеснив Китай из списка основных стран-получателей экспорта.

Что касается импорта, Китай оставался стабильным, внеся 73,5 миллиарда евро, как и прежде. Нидерланды и США заняли второе и третье места соответственно.

Стоимость экспорта превзошла стоимость импорта, создав торговый избыток в размере внушительных 138,8 миллиарда евро. Этот избыток representa значительное увеличение примерно на 29% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

США по-прежнему были основным направлением для экспорта Германии в первом полугодии, составив 80,7 миллиарда евро экспорта. Несмотря на небольшое снижение экспорта машин и химической продукции, общий экспорт Германии все же составил 801,7 миллиарда евро, демонстрируя сильные показатели в секторах экспорта, таких как автомобили и автокомпоненты.

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