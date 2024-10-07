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В отдельном уголовном деле немецкие власти просят приговорить к 15 годам лишения свободы человека, подозреваемого в исчезновении Мадлен МакКэнн во время суда по делу о изнасиловании.

Прокуроры в Германии требовали приговорить преступника к 15 годам тюрьмы за сексуальные преступления, одновременно он находится под следствием по поводу исчезновения британского малыша Мадлен Макканн.

 and  Michael Bootcampf
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В областном суде Брауншвейга в Германии Кристиан Брюкнер находится под следствием 3 апреля 2024...
В областном суде Брауншвейга в Германии Кристиан Брюкнер находится под следствием 3 апреля 2024 года. Несмотря на то, что он связан с расследованием исчезновения британского ребенка Мэделин Макканн, он еще не предстал перед судом.

В отдельном уголовном деле немецкие власти просят приговорить к 15 годам лишения свободы человека, подозреваемого в исчезновении Мадлен МакКэнн во время суда по делу о изнасиловании.

Начавшись в феврале, заключительные выступления в суде состоялись в среду. Прокурор Уте Линдеманн выступала за осуждение по двум обвинениям в изнасиловании и двум в сексуальном насилии, а также предлагала содержать его под стражей после отбывания 15-летнего срока, как сообщает немецкое новостное агентство dpa. Линдеманн выразила мнение, что он должен быть оправдан по третьему обвинению в изнасиловании.

Защита представит свою позицию в понедельник, а приговор может последовать во вторник.

В отношении дела Маккэнн против подозреваемого не выдвинуто обвинений, он находится под следствием по подозрению в убийстве. В его прошлом есть длительное пребывание в Португалии, в том числе в курортном городе Прая-да-Луж в 2007 году, когда пропали Мадлен. Он неоднократно заявлял о своей невиновности в этом деле.

В настоящее время он отбывает семилетний срок в Германии за изнасилование, совершенное в Португалии в 2005 году.

В феврале адвокат Брюкнер заявил, что его клиент не будет участвовать в разбирательствах, но ожидает оправдания. В немецкой судебной системе не требуется формальных признаний вины, и подсудимые не обязаны отвечать.

В июле суд отменил ордер на арест в связи с рассмотрением дел в ходе текущего судебного процесса, сославшись на отсутствие "срочной причины" против подозреваемого. Однако он остается под стражей из-за срока, который он в настоящее время отбывает.

Несмотря на то, что подозреваемый находится под следствием в Португалии по подозрению в причастности к делу Маккэнн, против него пока не выдвинуто обвинений в Европе или в мире. Текущий судебный процесс в Германии сосредоточен на отдельных обвинениях в изнасиловании и сексуальном насилии.

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