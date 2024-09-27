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В останках китайской мумии обнаружены молочные продукты из кефира.

взаимодействие с молочной чувствительностью

 and  Christian Meier
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В останках китайской мумии обнаружены молочные продукты из кефира.

Кефир, известный напиток из Кавказского региона, производился в древнем Китае около 3500 лет назад, как доказывают исследования остатков на головах и шеях мумий. Это открытие предполагает распространение кефира из Северного Кавказа в Европу и другие регионы, как задокументировано в журнале "Cell". Кроме того, похоже, что был другой путь распространения из Синьцзяна на западе Китая в другие внутренние регионы Восточной Азии, такие как Тибет.

Исследования показывают, что количество микробов в ферментированных продуктах может быть до 10 000 раз выше, чем в свежих. Пробиотические бактерии, такие как определенные виды Lactobacillus, связаны с различными преимуществами для здоровья в кишечнике, влияющими на иммунную систему и потенциально снижающими риск инфекций и воспалений.

Древние практики

Существуют записи о брожении молока, датируемые 6000-4000 г. до н.э. в Индии, и население в регионе Средиземноморья уже производило и потребляло сыр 7000 лет назад.

Команда, возглавляемая Цяомэй Фу из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук в Пекине, проанализировала крошки кефира, найденные на мумиях в местечке в бассейне Тарим в Синьцзяне. Мумии с молочными продуктами были найдены на кладбище Сиаохэ в Синьцзяне два десятилетия назад.

"Продукты, подобные сыру, крайне сложно сохранить в течение тысяч лет, что делает это редкое и ценное открытие", - объяснил Фу.

Кефир - это густой, ферментированный молочный продукт, производимый через процесс, вовлекающий молочнокислые бактерии и дрожжи, которые также могут использоваться для производства сыра.

Сниженное содержание лактозы и дискомфорт в животе

Исследование 2021 года показало, что строители места захоронения Сиаохэ были непереносимы к лактозе. Производя молочный продукт, который в основном потребляет лактозу, люди могли потреблять молоко как пищу без возникновения проблем с пищеварением, согласно Фу и его коллегам. Кроме того, кефир более долговечен, чем сырое молоко.

Современная технология теперь позволяет проводить генетический анализ древнего кефирного сыра. Молоко в двух из исследованных образцов было от коров, а в другом - от коз. Из-за небольшого размера выборки непонятно, производили ли древние кефирщики также смесь коровьего и козьего молока, как это принято в Греции и на Ближнем Востоке сегодня.

Вид козы, от которой было молоко, принадлежит к генетической линии коз, которая была широко распространена в Евразии после неолита.

Более прочный и стойкий

Ученые также нашли генетический материал многочисленных микроорганизмов, в основном бактерий и грибов. Они изучили геном бактерии Lactobacillus kefiranofaciens, которая присутствует в современном кефире, и сравнили его с текущими бактериальными культурами. Эти бактерии эволюционировали со временем: они лучше защищены от антибиотических токсинов и более устойчивы.

Вероятно, адаптации в бактериальной клеточной стенке сделали их более терпимыми к человеческому кишечнику. Здесь люди, возможно, сыграли роль в эволюционном развитии, выбирая более терпимые штаммы, считают ученые.

Анализ крошек кефирного сыра на мумиях Синьцзяна показал, что "дело" древнего молочного производства в Китае было более сложным, чем считалось ранее, с доказательствами tanto Caucasus North как Синьцзян как потенциальные источники распространения кефира.

Кроме того, исследование показало, что древний кефир производился tanto от коров, как и от коз, демонстрируя, что "дело" использования молока в древних обществах было разнообразным и адаптивным, отвечая различным пищевым потребностям и предпочтениям.

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