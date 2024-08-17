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В одном из самых смертоносных инцидентов с 7 октября израильская атака унесла жизни по меньшей мере 10 человек в южной части Ливана.

Израильское нападение унесло жизни минимум девяти человек, в том числе женщины и двоих её детей, согласно заявлению Минздрава Ливана в раннюю субботу в городе Набатия в Южном Ливане.

 and  Max Becker
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Индивидуумы оценивают разрушения после израильского нападения в Набатии, Ливан, 17 августа.
Индивидуумы оценивают разрушения после израильского нападения в Набатии, Ливан, 17 августа.

В одном из самых смертоносных инцидентов с 7 октября израильская атака унесла жизни по меньшей мере 10 человек в южной части Ливана.

Женщина и двое её детей, как сообщается, стали жертвами инцидента, согласно заявлению министерства.

Атака также привела к ранениям не менее пяти человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Среди них трое сирийцев, один суданец и один ливанец, как сообщило министерство. Двое сирийских граждан находятся в критическом состоянии и получают медицинскую помощь в ближайшей больнице.

Военные Израиля взяли на себя ответственность за удар по складу оружия «Хезболлы» в районе Набатиех ночью.

Потери от этого удара являются одними из самых высоких в южном Ливане со времен израильской операции в Газе, которая унесла жизни около 1200 человек после атак ХАМАС 7 октября.

С тех пор почти ежедневно происходят стычки между «Хезболлой» и израильскими силами вдоль границы, в результате чего за десять месяцев было ранено более 40 000 палестинцев.

Отношения между Ливаном и Израилем ухудшились прошлом месяце после израильского авиаудара в Бейруте, в результате которого погиб военный командир «Хезболлы» Фуад Шукр. На следующий день Израиль, как считается, организовал убийство политического лидера ХАМАС в Тегеране. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к этому инциденту.

Эти события вызвали спекуляции о возможных ответных ударах «Хезболлы» и Ирана против Израиля. Два источника, знакомые с разведкой, сообщили ранее этой неделе, что «Хезболла» все больше склоняется к самостоятельному удару по Израилю, независимо от намерений Ирана.

Из-за своего географического расположения рядом с Израилем «Хезболла» может действовать с минимальным опережением, что отличается от ситуации с Ираном, согласно одному из источников.

Переговоры о заложниках и перемирии завершились в пятницу и возобновятся на следующей неделе. Международные посредники представили новый план, направленный на преодоление оставшихся разногласий между Израилем и Газой.

Материалы новостного агентства CNN были использованы для составления этого отчета.

Промышленный сектор Набатайя пал под ударом израильской артиллерии.
После нападения на Набата, было замечено изделие из обуви и мягкая игрушка мишка.

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