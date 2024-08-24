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В одиннадцатый час: три стратегии обеспечения занятости

 and  John Stellmacher
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Начало нового этапа обучения в многочисленных немецких корпорациях представляется соблазнительными...
Начало нового этапа обучения в многочисленных немецких корпорациях представляется соблазнительными возможностями для соискателей работы.

В одиннадцатый час: три стратегии обеспечения занятости

С приближением начала годового обучения появляется возможность для поздних кандидатов занять свободные места в некоторых организациях. "Даже в последний момент можно получить место для обучения", - утверждает Сюзанна Эйкемеер, spokeswoman Федерального агентства занятости (BA) Германии. Она призывает кандидатов не терять надежды. Три стратегии, которые могут помочь в поиске места:

Используйте различные платформы

Многие учреждения, выдающие места для обучения, имеют активное присутствие на различных площадках. Необходим тщательный поиск. Например, на Handwerk.de есть приложение "радиолокатор для учеников" для ремесел. На порталах работы, таких как Stepstone, Indeed и LinkedIn, также есть предложения о местах для обучения.

Официальный сайт BA, Arbeitsagentur.de, имеет поисковик мест для обучения. Эйкемеер советует, что некоторые региональные агентства занятости проводят последние-minute мероприятия, поэтому проверьте местное или найдите подробности онлайн.

BA spokeswoman подчеркивает, что "процесс размещения все еще продолжается. Я все еще могу поговорить с карьерным консультантом в агентстве занятости. Карьерное консультирование также может посредничать". Молодые люди могут зарегистрироваться на карьерное консультирование онлайн на домашней странице агентства занятости или позвонить по телефону 0800 4555500, часто в кратчайшие сроки.

Некоторые компании также используют социальные сети для объявления возможности обучения, но кандидатам нужно активно искать такие объявления и иметь конкретную цель.

Расширьте горизонты на местном уровне

"Изучите местные компании, о которых вы раньше не думали", - советует Эйкемеер. Не только большие известные компании предлагают места для обучения. Меньшие компании часто имеют преимущества, такие как более плоская иерархия и более личный рабочий environment.

Расширение радиуса поиска может быть полезным, но в конечном итоге это зависит от контекста. Если мобильность является проблемой из-за возраста, переезд может не быть осуществимым.

Приспосабливайтесь к отрасли

Если желаемая карьера не принесла результатов, стоит посмотреть на смежные отрасли. "Может быть профессия, близкая к вашей желаемой, в которую вы можете перейти в течение своей карьеры", - подчеркивает spokeswoman BA.

Например, вместо промышленного бизнес-менеджмента можно рассмотреть розничную торговлю, вместо специалиста по ресторану - кулинарию, или техника для сельскохозяйственной и строительной техники вместо мехатроники автомобильного транспорта. Агентство занятости предоставляет молодым людям инструменты, такие как "Check-U" и "Berufe.TV", для помощи в поиске. И, конечно, личное карьерное консультирование может быть очень полезным.

Работодатели в различных отраслях часто используют порталы работы для объявления возможностей обучения, такие как Stepstone, Indeed и LinkedIn. Кроме того, некоторые работодатели используют социальные сети для объявления вакансий, поэтому кандидатам необходимо активно искать такие объявления на платформах, таких как Facebook или Twitter.

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