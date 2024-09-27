В обширном пространстве значительных американских вмешательств: защита нескольких мировых глав государств

Международные представители собрались на выступления и тайные переговоры на этой неделе, а CNN и избранная группа СМИ получили доступ к двум высокоуровневым зонам безопасности на территории ООН. Пройдя лабиринт непримечательных коридоров, скрытых в современной штаб-квартире ООН, они оказались перед двумя комнатами, уставленными огромным количеством мониторов.

То, что поражает, - это вид многочисленных экранов, демонстрирующих, что камеры буквально везде - некоторые незаметно замаскированы, разбросаны по всей территории ООН, следят за входами, гаражом, коридорами и проездами. Всего в эксплуатации 1400 камер, как подтвердили сотрудники безопасности ООН.

Постоянно обновляемые записи с камер, снимающих близлежащие территории за пределами ООН, всегда записывают. Несмотря на очевидную сложность управления таким количеством камер, сотрудники безопасности ООН постоянно просматривают записи, поддерживая бдительность.

Если гость или, возможно, зловещая фигура столкнется с трудностями при входе в комплекс, в центрах безопасности сработает сигнал тревоги, автоматически объявляя "Отказано! Отказано! Отказано!".

Будьте внимательны к своему галстуку, гуляя по территории ООН.

Это всеобщая операция, в которой участвуют ООН, Нью-Йоркская полиция, Служба безопасности США и дипломатическая безопасность. Их обязанности обширны - в этом году на Генеральной ассамблее ООН было зарегистрировано более 22 000 делегатов.

В связи с ежегодным проведением этого мероприятия команды безопасности ведут учет прошлых инцидентов, следят за тонкими улучшениями и уроками каждый год, как они сказали.

По словам посла США Линды Томас-Гринфилд, "К knock on wood; мы никогда не сталкивались с кризисом безопасности, связанным с главами государств здесь. Мы приняли все меры предосторожности".

NYPD и дипломатическая безопасность отвечают за транспортные потребности, будь то длинные или короткие кортежи, от отелей, разбросанных по Манхэттену, до ООН и обратно. В результате неизбежны задержки в движении. В этом году многие мировые лидеры выбрали проведение мероприятий по всему городу, от празднования Нью-Йоркской фондовой биржи до встреч со своими американскими constituencies.

Возможно, из-за растущего напряжения и служения в качестве сцены для жарких обменов между дипломатами, справляться с ненужным вниманием и угрозами безопасности стало неотъемлемой обязанностью сотрудников.

Год назад, в Новый год, человек, страдающий психическим расстройством, привела свой автомобиль к главному въезду ООН и отказалась уезжать. В 2002 году почтовый работник перепрыгнул через периметр, бросил листовки в воздух и стрелял в легендарное здание Секретариата, попав в несколько этажей. (Барьеры с тех пор были подняты выше).

Сотрудники безопасности ООН подчеркивают, что их основная миссия - обеспечить безопасную среду. До сих пор их операции были успешными.

Америка, а также другие части мира представлены в этих высокоуровневых зонах безопасности во время Генеральной ассамблеи ООН. Обширная сеть наблюдения, состоящая из более чем 1400 камер, охватывает территорию ООН в Америке и за ее пределами, гарантируя безопасность делегатов из Америки и других частей мира.

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