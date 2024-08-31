- В области сердечных заболеваний, бросить курить значительно снижает риск сердечного приступа вдвое.

Известно, что курение может нанести вред здоровью и даже привести к летальному исходу. "Почти ни одно заболевание не связано с курением сигарет отрицательно", - заявляет Ульрих Лауфс, научный советник Немецкого фонда сердца и директор кардиологии в Университетской клинике Лейпцига. Несмотря на то, что сигареты доказано вызывают опухоли, инсульты и инфаркты, многим людям сложно бросить курить.

Исследование показало, что даже после диагностирования стабильной коронарной болезни сердца отказ от курения по-прежнему предлагает значительные преимущества - значительно снижает риск серьезных кардиоваскулярных событий, таких как инфаркты. "Стабильная коронарная болезнь сердца возникает, когда коронарные артерии сужаются из-за отложений кальция", - объясняет Лауфс. Термин "стабильная" означает, что нет угрожающих жизни кардиоваскулярных событий, таких как инфаркты или инсульты, в результате закупорки кровеносного сосуда.

Ученые обнаружили, что риск таких опасных событий уменьшался почти наполовину (на 44 процента) в течение пяти лет, если пациенты бросали курить после диагноза. В отличие от этого, те, кто просто сокращал потребление сигарет, не показали значительной разницы в риске по сравнению с теми, кто продолжал курить.

Если не после диагноза, то когда?

Первый год после диагноза особенно важен, по словам автора исследования Жюля Месньера из больницы Бихат-Клод Бернар в Париже. Почти три четверти тех, кто бросил курить после диагноза, оставались воздержанными в течение этого периода, значительно снизив риск инфарктов и других серьезных кардиоваскулярных событий.

Для кардиолога Харма Вайнбергенена из клиники Линкс дер Весер в Бремене это логично, что почти три четверти пациентов, которые бросили курить после диагноза, перестают курить в течение первого года: "Желание бросить курить особенно сильно после получения угрожающего жизни диагноза".

Пациентам следует настоятельно рекомендовать бросить курить в момент диагноза, предлагает Месньер. Сообщение о том, что они могут сократить риск серьезного события или смерти наполовину, является сильным посланием.

Хотя бывшие курильщики быстро снижают риск инфарктов и других кардиоваскулярных событий по сравнению с активными курильщиками, они не достигают уровня риска некурящих даже через годы.

Тем не менее, для тех, кто продолжает курить, риск серьезных событий увеличивается в среднем на восемь процентов в год. "Инфаркт может привести к постоянной слабости сердца и порокам клапанов из-за повреждения всей функции сердца", - объясняет Вайнберген.

И те, кто бросает курить - или никогда не начинал, делают больше, чем просто заботятся о своем сердце, добавляет он. Некурение не только снижает риск инфаркта и инсульта, но и, например, деменции и диабета.

Эксперт: бесдымное окружение способствует отказу от курения

Чтобы помочь курильщикам, будь то больные сердцем или нет, бросить курить, их непосредственное окружение должно быть свободным от дыма, советует Лауфс: "Вероятность того, что кто-то успешно бросит курить, связана с тем, происходит ли курение в его окружении". Для некоторых пациентов может быть вариантом медицинская поддержка или заместительная терапия никотином.

"Я всегда говорю своим пациентам, что никогда не бывает слишком рано или слишком поздно, чтобы бросить курить", - подчеркивает Месньер. "Но чем раньше пациент перестанет, тем лучше для здоровья сердца".

Исследование, представленное в конце августа в Лондоне на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), проанализировало данные 32 378 пациентов, которые в среднем через 6,5 лет после диагностирования коронарной болезни сердца были госпитализированы. Из них примерно 13 400 участников (41,3 процента) никогда не курили, почти 15 000 (46,2 процента) были бывшими курильщиками, и около 4000 (12,5 процента) продолжали курить.

Несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, связанные с курением, такие как вызывание опухолей, инсультов и инфарктов, многим людям сложно бросить курить. Более того, исследования показывают, что отказ от курения после диагностирования стабильной коронарной болезни сердца значительно снижает риск серьезных кардиоваскулярных событий, таких как инфаркты.

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