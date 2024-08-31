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В недавнем развитии судья бразильского высшего суда постановил ограничить доступ к указанной цифровой платформе X.

После затянувшихся разногласий с техническим магнатом Элоном Маском судья из Верховного суда Бразилии распорядился о приостановке работы социальной сети X

 and  Michael Bootcampf
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В недавнем развитии судья бразильского высшего суда постановил ограничить доступ к указанной цифровой платформе X.

Судья Ричтер Мораес распорядился, чтобы бразильский регулятор связи выполнил все необходимые действия для соблюдения его распоряжения в течение 24 часов. К утру субботы многие бразильские пользователи не смогли получить доступ к X, ребрендованному аналогу Twitter.

Судья угрожал наложить штраф в размере 50 000 бразильских реалов (примерно 8 000 евро) на пользователей, пытающихся обойти блокировку с помощью VPN и других подобных средств, предназначенных для обхода ограничений, связанных с местоположением.

Вначале судья также распорядился Google, Apple и местным интернет-провайдерам установить технические ограничения и заблокировать использование приложения X, а также доступ к сайту. Однако позже он отменил это распоряжение.

Макс, владелец X, назвал Мораэса "плохим диктатором", маскирующимся под судью, и обвинил его в попытке "подорвать демократию в Бразилии". Миллиардер обвинил судью в намерении разрушить "свободу слова", фундаментальный столп демократии, просто из политических мотивов. Он выразил эти мнения на X.

Ранее Мораес установил для X срок в 24 часа для назначения нового юридического представителя в Бразилии, иначе ему грозило немедленное приостановление работы.

Это продолжало затяжной спор между судьей и Максом. Конфликт возник из-за распоряжения судьи заблокировать несколько аккаунтов Twitter и X, подозреваемых в распространении дезинформации. Эти аккаунты принадлежали сторонникам бывшего президента Жаира Болсонару, который после поражения на выборах 2022 года обвинил в коррупции в избирательной системе Бразилии.

В апреле Мораес предъявил обвинения Максу за повторную активацию некоторых заблокированных аккаунтов, что привело к расследованию. Макс оспорил эти обвинения, обвинив судью в цензуре и выразив опасения по поводу возможного ареста юридического представителя X в Бразилии.

В результате Макс объявил о закрытии бразильских офисов X, что произошло в середине августа. Тем не менее, бразильцы могли продолжать пользоваться платформой. X насчитывает более 22 миллионов пользователей в Бразилии.

Несмотря на объявление Макса, бразильские власти продолжают внимательно следить за ситуацией. Если X не выполнит распоряжения судьи Мораэса, ему могут грозить дальнейшие штрафы, в том числе возможная блокировка на национальном уровне в Бразилии.

Кроме того, бразильский регулятор связи находится под давлением для эффективного применения этих мер, чтобы не было лазеек и соблюдалось распоряжение судьи.

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