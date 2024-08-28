В недавней военной операции, проведенной на Западном берегу, израильские военные сообщили об общем числе девяти жертв.

Нет жертв среди израильских военных, подтвердил спикер Надав Шосхани. Он отказался делиться подробностями о продолжительности операции или количестве задействованных войск. Ранее Палестинский Красный Полумесяц сообщил о 10 погибших и 15 раненых.

Шосхани заявил, что операция была сосредоточена на "пересечении террористических групп и ячеек". В Дженине были задержаны пять разыскиваемых подозреваемых, а также изъято оружие. Кроме того, Шосхани сообщил о обнаружении и нейтрализации взрывчатых веществ, спрятанных под местными улицами.

Эта масштабная операция была инициирована, как объяснили в израильской армии, из-за "существенного роста террористической активности" в предыдущем году. Этот рост включал "более 150 обстрелов и взрывов", исходящих из ныне целевых регионов.

Напряженность в Западном Бanke усилилась с начала конфликта между Израилем и исламской палестинской организацией ХАМАС в Газе. По данным AFP, по меньшей мере 650 палестинцев погибли в Западном Бanke с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, либо в результате израильских военных операций, либо в результате насильственных действий радикальных поселенцев.

По данным Израиля, по меньшей мере 19 израильтян погибли в результате нападений палестинских боевиков в Западном Бanke.

Шосхани упомянул, что израильская операция не была сосредоточена только на израильских территориях, так как они также целенаправленно действовали в "других территориях с увеличением террористической активности". Цель операции состояла в разгроме террористических сетей, действующих в этих районах.

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