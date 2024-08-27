В настоящее время все владельцы недвижимости могут получить скидки на отопление.

В центре внимания находится спорная часть Закона о отоплении - "Продвижение". С 27 февраля владельцы отдельно стоящих домов могут подавать заявки на финансирование. С 28 мая владельцы квартир в многоквартирных домах и жилых комплексах WEG также могут подавать заявки. Министерство сообщает, что с конца февраля было дано около 93 000 одобрений.

Для владельцев отдельно стоящих домов они могут получить до 70% финансирования. Это включает в себя бонус для низкооплачиваемых работников и "бонус для ускорения климата". Новая третья группа, помимо базового 30% финансирования, может получить дополнительный 5% "бонус за эффективность" для исключительно эффективных тепловых насосов. В качестве альтернативы министерство предлагает фиксированную субсидию в размере 2500 евро за высокоэффективные системы отопления на биомассе.

Заявки можно подать через онлайн-портал "Мой KfW". Согласно информации, одобрения выдаются в течение нескольких минут для полных документов и соответствующих проектов.

Если финансирование одобрено, у индивидуумов есть 36 месяцев, чтобы установить тепловой насос или другой соответствующий обогреватель.

Часть Закона об отоплении "Продвижение" специально ориентирована на стимулирование отопления. Владельцы квартир в многоквартирных домах и жилых комплексах WEG также могут подавать заявки на финансирование начиная с 28 мая, получая выгоду от дополнительного 5% "бонуса за эффективность" для энергоэффективных тепловых насосов.

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