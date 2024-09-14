В контролируемом порядке Германия принимает кенийских рабочих, что позволяет организовать миграцию.

Договор был скреплен канцлером Олафом Шольцем из Германии и президентом Кении Уильямом Руто в пятницу. Руто приземлился в Германии в этот конкретный день для запланированной двухдневной официальной поездки.

Хотя точное количество рабочих, которые должны переехать в Германию, еще не раскрыто, представитель офиса президента Кении ранее упоминал о рассмотрении возможностей для примерно 250 000 кенийцев.

Миграция является спорным вопросом в Германии и привела к появлению популистской партии «Альтернатива для Германии» (АфД). Германия приняла более миллиона человек во время кризиса с беженцами в 2015-2016 годах и недавно приняла большие группы украинцев, бегущих от российского вторжения.

Этот договор заключается на фоне ужесточения администрацией Шольца борьбы с нелегальной иммиграцией, недавно было объявлено о строгих новых мерах пограничного контроля. В прошлом месяце Берлин объявил о новых мерах безопасности, направленных на ускорение высылки заявителей на убежище с отказанными заявками и тех, кто не имеет действительных документов, с запуском этой инициативы на следующей неделе.

Помимо сдерживания нелегальной иммиграции, этот договор также направлен на удовлетворение потребностей рынка труда в обеих странах, предлагая возможности для кенийских рабочих и восполняя дефицит квалифицированной рабочей силы в Германии. Договор также направлен на упрощение возвращения кенийцев, незаконно проживающих в Германии.

Две страны согласились укрепить сотрудничество в области репатриации, включая меры, такие как использование биометрических данных для идентификации лиц, подлежащих высылке из Германии.

Истекшие паспорта и удостоверения личности теперь будут служить действительными документами для поездки, облегчая процедуру репатриации.

По данным немецких властей, в настоящее время в Германии проживает около 14 800 кенийских граждан. Примерно 800 из них должны покинуть страну.

Министр внутренних дел Нэнси Фэзер выразила удовлетворение результатами, заявив: «Мы твердо намерены последовательно осуществлять высылку лиц, не имеющих права оставаться - это значительный шаг для ограничения нерегулярной миграции. Мы успешно договорились об этом вопросе».

«Однако мы также заинтересованы в привлечении квалифицированных рабочих, которые играют важную роль в различных секторах нашей экономики», - добавила она.

Министерство внутренних дел Германии также раскрыло, что ведет конфиденциальные переговоры с несколькими другими странами о соглашениях по миграции.

План усиления безопасности был инициирован в ответ на инцидент в западном городе Солingen, где 23 августа трое человек были смертельно ранены ножом.

Нападавшим был опознан 26-летний сирийский мужчина, якобы связанный с ИГИЛ, который ранее был запланирован для депортации.

Это сотрудничество между Германией и Кенией может потенциально повлиять на рынок труда Европы, поскольку Германия стремится решить проблему дефицита квалифицированной рабочей силы. Договор также направлен на облегчение возвращения кенийцев, незаконно проживающих в Германии, отражая глобальную дискуссию о миграции и контроле над границами.

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