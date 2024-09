В контексте их телевизионной конфронтации Трамп оказывается под атакой Харриса.

В начале стычки в Филадельфии Харрис взяла инициативу и шокировала Трампа, направившись к нему и протянув руку для рукопожатия. Она сохраняла лидерство на протяжении всего времени, что подтверждает предварительное опросы: опрос CNN, проведенный после дебатов, показал, что 63% зарегистрированных избирателей считают, что Харрис превзошла Трампа, в то время как только 37% сочли его победителем.

Во время дебатов Харрис пыталась внушить сообщение о единстве в постразделенной нации. Однако Трамп нарисовал мрачную картину упадка США и назвал его "разбитым государством". Он продолжал называть Харрис "радикальной коммунисткой" и приписывал множество неудач ей и администрации Байдена, в частности в экономической политике и миграции. Кроме того, он обвинил своего демократического оппонента во лжи.

Харрис, демонстрируя надлежащее сочетание самообладания и веселья в ответ на комментарии Трампа, заявила, что во время его пребывания (2017-2021) США испытали "рекордное безработицу" и что он ответственен за "наиболее значительное нападение на нашу демократию со времен Гражданской войны".

Оба кандидата вступили в жесткую борьбу на тему абортов. Харрис обвинила Трампа в распространении ложной информации. В области внешней политики она обвинила Трампа в сближении с жестокими лидерами, такими как президент России Путин, которого она считает способным эксплуатировать Трампа из-за его уязвимости к лести и льстецам.

Трамп ответил, критикуя позицию Харрис по конфликту в секторе Газа, заявляя, что если она выиграет президентские выборы, Израиль перестанет существовать в течение двух недель.

В течение всей стычки Трамп отказывался признать свое поражение на выборах 2020 года. Он также возродил необоснованное обвинение, выдвинутое некоторыми республиканскими представителями в последние дни, утверждая, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде, Огайо, едят кошек и домашних животных. Когда ему напомнили, что официальные лица города уже опровергли это заявление, Трамп ответил, что "телеведущие" распространяли эту информацию.

Это была первая телеконфронтация между Трампом и Харрис. Непосредственно после окончания стычки команда Харрис вызвала 78-летнего республиканца на вторую стычку, но ни одна из сторон еще не согласовала дату следующего раунда.

Трамп быстро обратился к прессе в пресс-центре Национального центра Конституции в Филадельфии всего через несколько минут после окончания стычки, назвав это свою "лучшую игру" и вновь подчеркнув упадок страны. Он также обвинил двух модераторов ABC в предвзятости на своей платформе Truth Social, написав: "Это было три против одного".

Вскоре после стычки знаменитая поп-звезда Тейлор Свифт вызвала внимание. Она объявила в Instagram, что проголосует за Харрис на выборах 5 ноября, выразив убеждение, что страна может продвинуться вперед с мирным руководством, а не с хаосом.

В ответ на обвинения Трампа во время дебатов Харрис твердо заявила: " despite your claims, Mr. Trump, you were the one who oversaw record-breaking unemployment during your presidency". Позже, реагируя на угрозу Трампа существованию Израиля, Харрис заявила: "Комментарии Трампа об Израиле безосновательны и демонстрируют очевидное непонимание международной политики и дипломатии".

Читайте также: