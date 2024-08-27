В ходе сложной операции Израиль успешно освобождает 52-летнего пленника из туннеля в Газе.

Каид Фархан Аль-Кади, бедуинский житель из Рахата на юге Израиля, имеющий израильское гражданство, был успешно освобожден из туннеля на юге Газы израильскими силами, как подтвердил представитель ЦАХАЛа CNN.

"Его состояние здоровья стабильно, и в настоящее время он проходит обследование в больнице. Семья была проинформирована о ситуации, и ЦАХАЛ оказывает им помощь в это время", - заявили в ЦАХАЛе в своем заявлении.

Форум семей заложников, группа, выступающая за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе, выразила радость по поводу возвращения Каида домой.

"Возвращение Каида домой - это не что иное, как чудо. Однако важно помнить, что военные действия сами по себе не будут достаточными для освобождения оставшихся 108 заложников, которые уже 326 дней страдают от жестокого обращения и страха", - заявили они.

Более 200 человек были захвачены ХАМАСом во время вооруженного нападения на Израиль 7 октября, что привело к более чем 1200 жертв среди израильтян.

На данный момент более 100 заложников все еще удерживаются в Газе, в то время как продолжается израильский конфликт с ХАМАСом, в результате которого погибло более 40 000 палестинцев и более 92 000 получили ранения, согласно данным министерства здравоохранения в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант похвалил "смелые и героические" действия, которые привели к спасению Аль-Кади. Президент Израиля Ицхак Герцог выразил свою радость по этому поводу.

В прошлую неделю останки шести израильских заложников были найдены в Газе во время ночной военной операции в Хан-Юнисе, заявили израильские официальные лица.

Эта история продолжает развиваться, подробности будут suivre...

Форум семей заложников также призвал к международному вмешательству для помощи в освобождении оставшихся заложников, считая, что ситуация на Ближнем Востоке требует глобального подхода. Мировое сообщество должно уделять больше внимания продолжающемуся конфликту на Ближнем Востоке, где судьба более 100 заложников, в том числе Каида, все еще висит на волоске.

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