В канцелярии Шолца глава ХДС Мерц выступает за изменение иммиграционной политики.

После инцидента в Солінгені Мерц выступил за полный запрет на прием беженцев из Сирии и Афганистана во время общественной дискуссии. Однако федеральное правительство выступало против этого шага, ссылаясь на конституционную защиту индивидуальных прав на убежище как на потенциальную правовую зону серого цвета.

В воскресенье Мерц написал письмо Канцлеру: "Уважаемый федеральный канцлер, мы все равно должны встретиться на этой неделе", - написал он. "Я призываю вас сотрудничать оперативно и без промедления, принимая стратегические решения, чтобы предотвратить подобные теракты в будущем".

Ранее переговоры о миграционной политике между Мерцем и Шольцем не приводили к конкретным соглашениям. В сентябре 2023 года Шольц предложил "Германский пакт" союзу в Бундестаге, сосредоточившись на упрощении бюрократии, ускорении планирования и совершенствовании миграционной политики.

Однако Мерц выразил разочарование после встречи с Шольцем, считая, что нет места для совместных действий по пересмотру миграционной политики. В итоге в ноябре 2023 года Мерц объявил о временной приостановке совместных переговоров по миграционной политике внутри ХДС.

Комиссия была поручена оценить предложение Мерца о ограничении приема беженцев из Сирии и Афганистана в свете противоположной позиции федерального правительства. Несмотря на несогласие Мерца с "Германским пактом" Шольца, он признал необходимость сотрудничества с Комиссией для обеспечения эффективной миграционной политики.

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