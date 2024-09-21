В каких случаях возмещаются расходы на поездку?

Новое Видение: Рабочие Часы - Коммутация, Обучение и Бизнес-Поездки - Взгляд Сотрудника

Вы тратите час или больше на дорогу на работу каждый день, размышляя, можно ли считать это время частью вашего рабочего дня? Или, возможно, вы часто в пути из-за своей работы, преодолевая большие расстояния? В некоторых случаях время в дорогу может считаться рабочими часами. Но когда это правило применяется?

Как объясняет юридический специалист Александр Бредерек, основное考虑是，通勤时间是否属于员工的主要责任。 Это часто бывает у таких профессий, как дальнобойщики, строительные рабочие и специалисты по техническому обслуживанию, которые работают на разных рабочих местах.

Для большинства сотрудников с фиксированным рабочим местом, однако, дорога на работу и с работы, обычно называемая временем в пути, не считается рабочими часами и, как правило, не оплачивается. Но есть исключения, отмечает Бредерек:

Если работодатель поручает задания во время поездки, это время считается рабочими часами и должно быть оплачено.

Если для поездки используется определенный вид транспорта, например, автобус компании, рабочее время может начаться, как только сотрудник садится в транспортное средство. В таких случаях время в дороге также компенсируется.

В таких случаях время в дороге может компенсироваться по более низкой ставке, чем обычные часы. Подробности этого соглашения зависят от трудового договора, внутренней политики или коллективного договора. Однако всегда должна выплачиваться минимальная заработная плата, отмечает Бредерек.

Обучение и Бизнес-Поездки - Ваши Рабочие Часы?

Если сотрудник решает принять участие в обучении, это не считается обычными рабочими часами. С другой стороны, если работодатель требует обучения, это часть рабочего дня.

Поскольку бизнес-поездки, как правило, инициируются работодателем, они считаются рабочими часами. Время в дороге может создать сложности. Например, если вы находитесь на поезде и можете самостоятельно решать, чем заняться, это, как правило, считается личным временем.

С другой стороны, если сотрудник составляет отчет для работодателя о встрече с клиентом во время поездки на поезде, это время считается рабочими часами.

Для сотрудников, таких как представители или консультанты, которые часто посещают клиентов или встречаются с ними, бизнес-поездки являются неотъемлемой частью их работы, и эти поездки считаются рабочими часами. Если компания организует семинар или мастер-класс для сотрудников, чтобы они могли расширить свои знания и навыки, и сотрудник решает принять участие, хотя это не считается обычными рабочими часами, время обучения может быть включено в описание работы сотрудника в зависимости от политики компании.

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