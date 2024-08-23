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В Каире израильские переговорщики ведут новые раунды переговоров о прекращении огня.

Израильская переговорная команда ведёт новые переговоры в Каире, сосредоточившись на перемирии и освобождении заложников в Газе. Руководители делегации Давид Бар-Нуа и Ронен Бар проводят переговоры в египетской столице, стремясь завершить соглашение об освобождении заключённых в Газе, сообщает...

 and  Vladimir Milov
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В Каире израильские переговорщики ведут новые раунды переговоров о прекращении огня.

Как сообщают израильские источники, в переговорах, которые проходят в Каире в пятницу, участвуют посреднические страны США и Египет. Израиль и радикальная исламская группа ХАМАС не ведут прямых переговоров; вместо этого США, Катар и Египет выступают в качестве посредников в этих переговорах. Ранее команда переговорщиков Израиля участвовала в предыдущем раунде переговоров в Дохе, но ХАМАС отказался присоединиться.

Последние переговоры состоялись после визита госсекретаря США Антони Блинкена в регион и телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Из-за конфликта, длящийся уже более десяти месяцев, Байден призвал Нетаньяху в среду достичь соглашения как можно скорее после отъезда Блинкена из региона без обнадеживающих перспектив сделки.

Предложенное соглашение предусматривает перемирие, освобождение оставленных в заложниках у ХАМАС и освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем.

Однако одной из основных проблем является продолжительность присутствия израильских военных в сеctor Газа, в частности, желание Израиля сохранить постоянный контроль над южным пограничным коридором между Газой и Египтом, известным как коридор Филадельфии. Цель Израиля - предотвратить вооружение ХАМАС через туннельные маршруты вдоль границы и прекратить дальнейшие нападения на свою территорию, подобные тем, что произошли 7 октября. В свою очередь, ХАМАС настаивает на полной эвакуации израильских войск.

7 октября боевики ХАМАС и других экстремистских палестинских групп атаковали южный Израиль из сектора Газа, совершив жестокие акты в различных приграничных городах. В результате их широкомасштабной атаки были убиты 1199 человек и захвачены в плен еще 251 в секторе Газа. По данным Израиля, 105 человек все еще находятся в плену, и официально подтверждено 34 погибших.

В ответ на outrageous attack ХАМАС Израиль начал широкомасштабные военные операции в секторе Газа. По данным управляемого ХАМАС Министерства здравоохранения, которое нельзя независимо проверить, более 40 260 человек были убиты к настоящему времени.

Свидетели сообщили о боях на севере палестинской территории в пятницу, а также о сильном обстреле в центре и на юге возле города Рафах. В пятницу армия Израиля сообщила, что их подразделения убили "десятки" бойцов в районах Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в предыдущий день.

Правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху активно участвует в этих переговорах, стремясь гарантировать сохранение своих безопасности, в частности, на коридоре Филадельфии. Во время недавнего конфликта 7 октября различные экстремистские палестинские группы, в том числе ХАМАС, запустили атаки из сектора Газа, причинив значительные потери и захватив в плен многих людей в израильских приграничных городах.

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