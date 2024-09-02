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Главные темыНовостиСделка с заложниками:

В Израиле после массовых демонстраций началась общенациональная забастовка

Вдерживая курс на освобождение задержанных в секторе Газа, многие израильтяне присоединились к всеобщей стачке в понедельник. В международном аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива операции ненадолго приостановились несколько часов с утра, но авиасообщение возобновилось в 10:00 по местному...

 and  Wendy Allen
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В Израиле после массовых демонстраций началась общенациональная забастовка

Остановка работы, инициированная израильским профсоюзом Histadrut, привела к тому, что во многих секторах, таких как администрация, здравоохранение и общественный транспорт, прекратили работу по всей стране. Был дан приказ закрыть учреждения, такие как магазины, рестораны, рынки и школы. Одновременно с этим по всей стране были запланированы различные демонстрации и блокировки дорог.

Основной целью этой остановки было оказать давление на правительство для немедленного освобождения оставшихся заложников после того, как на выходных было обнаружено, что шесть заложников были убиты ХАМАСом в секторе Газа. Четверо мужчин и две женщины были найдены в субботу в туннеле возле Рафаха, места в южном секторе Газа.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что эти люди были убиты боевиками ХАМАС из близкого расстояния выстрелами, примерно за 48-72 часа до вскрытия в воскресенье.

Новости о смерти заложников вызвали широкие протесты по всей стране, даже в таких значительных городах, как Тель-Авив. Форум семей заложников призвал к остановке работы, и лидер оппозиции Яир Лапид присоединился к их призыву.

Histadrut заявило, что вся израильская экономика должна быть остановлена, и Арнон Бар Давид, глава Histadrut, сказал: "Мы не можем бросить тех, кто был захвачен в секторе Газа". Примерно через 11 месяцев после крупномасштабной атаки ХАМАС на Израиль 97 заложников все еще удерживаются ХАМАСом и другими радикальными палестинскими группами, и, как считается, 33 из них погибли.

Города, такие как Тель-Авив и Хайфа, прислушались к призыву об остановке работы в понедельник, объявив о временном закрытии муниципальных служб. Однако муниципалитет Иерусалима не присоединился к забастовке.

В некоторых районах в понедельник частично работал общественный транспорт, а реализация остановки работы была неравномерной в различных правительственных офисах. Хотя офисы были закрыты для посетителей, сотрудник национального агентства социального обеспечения сообщил, что работа продолжалась.

Правый министр финансов Бецалель Смотрич призвал генерального прокурора принять правовые меры, утверждая, что остановка работы была политически мотивированной и не была связана с коллективным трудовым спором. Как сообщает новостной сайт Ynet, Арнон Бар Давид, глава Histadrut, сообщил суду, что забастовка закончится в 18:00 (17:00 CET), на двенадцать часов раньше, чем было первоначально предложено.

Форум семей заложников, учитывая смерть заложников, срочно призвал к сделке по заложникам. Несмотря на остановку работы, вопрос о сделке по заложникам оставался важной темой в израильских политических кругах.

В городах, таких как Тель-Авив, продолжались страстные протесты против ситуации с заложниками, требуя быстрого и мирного разрешения сделки по заложникам.

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