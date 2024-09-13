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В Южной Корее, которая является мировым лидером в вопросе отказа от новорожденных, оказалось, что она оказывает давление на некоторых матерей, чтобы они отдали своих новорожденных.

В течение десятилетий Южная Корея занимала уникальное положение лидирующей в мире страны по экспорту детей. Среди разрухи послевоенного времени и'nd'женщиn, живущих в бедности, огромное количество детей было отправлено за границу.

 and  Elizabeth Wells
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Представитель российской комиссии по правде и примирению провел пресс-конференцию в Сеуле 9...
Представитель российской комиссии по правде и примирению провел пресс-конференцию в Сеуле 9 сентября 2024 года.

В Южной Корее, которая является мировым лидером в вопросе отказа от новорожденных, оказалось, что она оказывает давление на некоторых матерей, чтобы они отдали своих новорожденных.

Множество взрослых, когда-то усыновленных детей, разбросанных по всему миру в поисках своих корней, выступили с обвинениями в адрес агентств по усыновлению и неправомерных действиях, вплоть до принудительного отделения их от матерей.

Недавноpanel правительства Южной Кореи поддержал эти обвинения и представил свежие доказательства жестоких методов, используемых для убеждения матерей отказаться от своих детей.

Учрежденная в 2022 году Комиссия по истине и примирению изучала эти утверждения. Расследование подтвердило, что более нескольких младенцев, проживавших в государственных учреждениях в 1980-х годах, были насильно переданы в агентства по усыновлению. Это часто происходило в день рождения или на следующий день.

Три учреждения в городах Даegu и Sejong были расследованы, где в 1985 и 1986 годах 20 детей были переданы в агентства по усыновлению. Большинство этих детей были усыновлены семьями в США, Австралии, Норвегии и Дании.

"Обстоятельства ясно указывают на то, что учреждения принуждали матерей отказаться от своих родительских прав", - заявила CNN комиссия, что является значительным достижением для усыновленных, которые десятилетиями ждали, чтобы привлечь правительство к ответственности.

Комиссия продолжает расследовать утверждения о поддельных документах. Промежуточный отчет ожидается позже в этом году.

В поисках корней

С 1950-х годов более 200 000 корейских детей были усыновлены за рубежом, в основном в США и Европе, согласно данным властей. Усыновления все еще происходят, но эта тенденция снижается с 2010-х годов, после того как Южная Корея изменила свои законы об усыновлении, чтобы решить системные проблемы и минимизировать число детей, усыновленных за рубежом.

Для поколения усыновленных, выросших в основном белых, однородных средах, борьба за связь со своей корейской культурой и чувство несоответствия побудили многих отправиться в путешествие, чтобы найти свои биологические семьи.

Некоторые усыновленные испытывают смешанные чувства по поводу выводов комиссии, испытывая и ужас, и надежду на то, что расследование прольет свет на то, что многие подозревали долгие годы.

"На самом деле пугает узнать, насколько широко были распространены эти проблемы, но я бы не сказал, что это полностью неожиданно", - поделилась Сюзанна Сун-юн Бергстен, усыновленная из Южной Кореи и воспитанная в Швеции.

Биологическую семью Бергстен нашли, когда она была взрослой, и хотя не было доказательств поддельных документов, она понимает сложности, с которыми сталкиваются современные корейские усыновленные в адвокации.

"Нас часто убеждают, что эти усыновления делаются для нашего же блага, и мы все должны быть благодарны за то, что вырвались из нищеты", - сказала она, добавив: "Реальность гораздо сложнее".

"Наши документы об усыновлении не содержат важной информации, которая могла бы дать нам более широкий контекст для нашего усыновления, например, наше культурное прошлое, стигматизация и индивидуальные трудности, с которыми сталкивались наши родители в послевоенное время", - сказала она.

Марк Застров, американский корейский усыновленный, сказал, что выводы были "важным рубежом".

"[Это] подтверждает то, что корейские усыновленные знали в течение десятилетий внутри нашего сообщества: нарратив о том, что корейские матери добровольно отказались от своих детей, в большинстве случаев является ложью", - сказал он.

Хотя оба они согласились, что это значительный шаг вперед, Бергстен призвала правительство продолжать брать на себя ответственность и предоставлять компенсации усыновленным и их семьям.

"Усыновление затрагивает каждый аспект корейского общества и каждый экономический класс", - заявил Застров. "Есть еще многое о корейском усыновлении, что остается неисследованным и неизвестным".

В свете расследований несколько усыновленных призвали к глобальному расследованию аналогичных предполагаемых практик в других частях Азии. Мировое сообщество должно внимательно следить за этим вопросом, так как он затрагивает права и благополучие тысяч детей и их семей.

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