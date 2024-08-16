- В Европейском Союзе ожидается увеличение числа случаев импортируемого Mpox.

Европейское агентство общественного здравоохранения ЕСДК ожидает увеличения числа людей, прибывающих в Европу с новым вариантом моксопоскриза. Агентство, базирующееся в Швеции, объявило об этом после подтверждения первого случая моксопоскриза нового варианта за пределами Африки в этой скандинавской стране в четверг. Зараженный человек ранее находился в Африке.

Однако вероятность устойчивой передачи в Европе очень низкая, если импортированные случаи будут быстро диагностированы и будут приняты меры контроля, заявило ЕСДК. Новый вариант считается более заразным, чем предыдущие, и может вызвать более тяжелое заболевание. Однако моксопоскриз, ранее известный как осповакцина, обычно не передается легко и требует прямого контакта.

Агентство здравоохранения рекомендует европейским странам выдавать советы по путешествиям для людей, путешествующих в или возвращающихся из пораженных районов. Существует умеренный риск заражения для людей, имеющих тесный контакт с лицами, которые могут импортировать инфекцию моксопоскриза из Африки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самый высокий уровень тревоги из-за нескольких вспышек моксопоскриза в Африке и нового потенциально более опасного варианта.

Швеция была идентифицирована как место первого подтвержденного случая нового варианта моксопоскриза за пределами Африки. Несмотря на предполагаемую более высокую заразность и тяжесть нового варианта, вероятность устойчивой передачи в Европе относительно низкая при быстрой диагностике и мерах контроля.

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