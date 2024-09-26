В Гонконге падую панд приветствуют в эксклюзивном виде, что отражает празднование Пекином 75-летия коммунистического правления в Китае.

Два пятилетних пандёнка по имени Ан Ан и Кэ Кэ скоро приземлятся в Международном аэропорту Гонконга после полудня, где их встретит торжественная церемония.

Хотя энтузиасты панд, жаждущие увидеть их, могут ждать более месяца, так как их изолируют в течение 30 дней в южном китайском городе.

Высокопоставленные мотоциклисты полиции, обычно охраняющие важных чиновников, планируют сопровождать этих новоприбывших в их новый дом в городе, расположенный в Океанском парке. Там они будут жить с другими четырьмя пандой в тематическом парке.

Происходящие из центра разведения в провинции Сычуань Чэнду, этих панд доставили в аэропорт рано утром, в 2 часа, сотрудниками. Длинное путешествие в 1350 км (840 миль) прошло в ящиках, полных снеков, которые перевозились на вилочных погрузчиках на грузовик.

Сотрудник по уходу за пандой из Океанского парка уже находится в Чэнду с июля, готовя медведей к новому окружению, знакомя их со своим запахом и голосом. Кроме того, панд начали кормить бамбуком из Южного Китая в качестве части своей диеты.

Весом 130 кг, Ан Ан известен своей силой, подвижностью и умом. С другой стороны, Кэ Кэ, весом 100 кг, знаменита своими навыками лазания, мягкостью и милостью. Как заявил на пресс-конференции главный исполнительный директор города Джон Ли, эти характеристики увеличат количество панд в городе до шести, присоединившись к Ле Ле и Ин Ин, которые получили подарок города в 2007 году. Интересным фактом является то, что Ин Ин родила близнецов в августе, став самой старой первородящей матерью-пандой в мире.

'Пандипломатия'

Хотя эти панд не покидают Китай, их прибытие несет дух 'пандипломатии'. Отправляясь в качестве доброй воли от Пекина более чем в 20 стран, многие видят это как показатель политических отношений.

Прибытие Ан Ан и Кэ Кэ в Гонконг имеет очевидную политическую мотивацию, учитывая подготовку к празднованию 75-летия со дня основания Китайской Народной Республики 1 октября.

Выступая перед собравшимися, главный исполнительный директор города Джон Ли выразил благодарность китайскому правительству за щедрость, подарившую двум игривым и энергичным гигантским панд Гонконгу.

Однако в прошлом в Гонконге проходили протесты за большую демократизацию 1 октября. Однако после введения всеобъемлющего закона о национальной безопасности в 2020 году власти города в основном лишили оппозиционных фигур свободы, отправив их в тюрьмы или в изгнание.

Китайские и гонконгские официальные лица считают, что этот закон восстановил стабильность после беспорядков в 2019 году. Они подчеркивают важность воспитания чувства китайского патриотизма у гонконгцев и борьбы с тем, что они считают 'иностранным вмешательством'.

Критики, в том числе правительство США, его союзники и организации по защите прав человека, утверждают, что кампания по обеспечению национальной безопасности ограничила индивидуальные свободы и изменила характер международного делового центра.

Перед празднованием китайские флаги видны во многих частях города, а гигантские билборды возвещают о событии. Готовятся к проведению обширной серии мероприятий, призванных продемонстрировать патриотизм, с запланированным фейерверком на вечер вторника.

Министр культуры, спорта и туризма города Кевин Йеунг оптимистично смотрит на то, что прибытие панд может способствовать почтению заботы центрального правительства о Гонконге.

Несмотря на то, что панд изолируют в течение месяца в южном китайском городе, среди местных жителей и посетителей царит волнение, так как Ан Ан и Кэ Кэ, два знаменитых гигантских панд из Китая, скоро поселятся в Гонконгском Океанском парке.

Кроме того, прибытие этих панд является значительным жестом 'пандипломатии' от Пекина, которое часто отправляет панд в качестве доброй воли более чем в 20 стран, в том числе Гонконг, отражая политические отношения между странами.

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