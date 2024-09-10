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В Германии застряли многие люди из-за перебоев на поездах.

Масштабные сбои в работе поездов в Германии в субботу привели к плачевным последствиям для многочисленных путешественников, поскольку официальные лица боролись с техническими проблемами, в результате чего было приостановлено движение поездов. représententielle часть обслуживания была...

 and  Lauren Adams
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Поезда Deutsche Bahn Германии покидают Центральный железнодорожный вокзал Франкфурта 6 марта.
Поезда Deutsche Bahn Германии покидают Центральный железнодорожный вокзал Франкфурта 6 марта.

В Германии застряли многие люди из-за перебоев на поездах.

В Германии, в результате технической неисправности, серьезно пострадали железнодорожные услуги в центральной части страны, как сообщил оператор железных дорог Deutsche Bahn.

В более широком районе Франкфурта из-за сбоя в радиосвязи произошли массовые отмены поездов, сообщает немецкий общественный вещатель ARD в новостях Tagesschau.

Поезда, прибывающие во Франкфурт или отправляющиеся из него, были затронуты, что привело к остановке движения в этом оживленном транспортном и финансовом центре, согласно Tagesschau.

Многие путешественники оказались застрявшими на Центральном вокзале Франкфурта в выходные дни, не зная, когда они смогут продолжить свой путь, сообщает Tagesschau.

Одна из крупнейших транспортных организаций Германии, Рейн-Майнский региональный транспортный союз (RMV), объявила в субботу в социальных сетях, что техническая проблема в радиосвязи привела к временной остановке железнодорожного сообщения в районе RMV, и что ни городские поезда S-Bahn, ни региональные поезда не могут работать.

"Продолжительность сбоя в настоящее время не может быть предсказана", - отметил RMV в то время.

Причина технической неисправности остается неизвестной.

В субботу Deutsche Bahn объявила, что техническая проблема была решена. "Железнодорожное сообщение в центральной Германии возобновлено. Однако могут быть некоторые перебои до конца дня", - заявили они.

Франкфурт признан одним из ключевых транспортных узлов Европы, где ежедневно курсируют около 1200 региональных и дальних поездов, согласно Tagesschau.

Сбои в железнодорожном сообщении затронули не только Германию, но и планы поездок по всей Европе из-за важной роли Франкфурта как транспортного узла. Техническая неисправность, главным образом затронувшая Германию, повлияла на железнодорожные сети всей Европы из-за значимости Франкфурта.

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