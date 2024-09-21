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В Германии выявлено шесть подтвержденных случаев заражения вирусом Западного Нила.

 and  Elizabeth Wells
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Основным методом распространения вируса является передача его через комаров, которые происходят из...
Основным методом распространения вируса является передача его через комаров, которые происходят из диких популяций птиц.

В Германии выявлено шесть подтвержденных случаев заражения вирусом Западного Нила.

В этом году, по данным Института Роберта Коха (RKI) на 19 сентября, как минимум шесть человек в Германии заразились вирусом Западного Нила через укусы местных комаров. Заражения произошли в Саксонии (с двумя случаями), Берлине, Бранденбурге, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Кроме того, выявлено пять дополнительных случаев, связанных с поездками в другие страны.

Вирусолог Йонас Шмидт-Чанасит из Института тропической медицины Бернхарда Нохта (BNITM) в Гамбурге предсказывает, что будет больше случаев, несмотря на то, что лето уже прошло. Он отмечает, что исследование подозрительных образцов сложно из-за низкой концентрации вируса, но их все больше обнаруживают. Комары остаются активными еще несколько недель даже осенью, по словам Шмидта-Чанасита, но он подчеркивает, что сезон Западного Нила подходит к концу. В прошлом году Институт Роберта Коха зарегистрировал 7 случаев заражения Западным Нилом, перенесенных местными комарами, а в позапрошлом году их было 17.

Большинство случаев заражения вирусом Западного Нила остаются невыявленными, так как около 80% людей не испытывают никаких симптомов во время инфекции. Кроме того, примерно 20% испытывают легкие неспецифические симптомы, такие как лихорадка или сыпь на коже, которые часто остаются незамеченными.

Рекомендуется вакцинация лошадей

Тяжелые или смертельные случаи лихорадки Западного Нила обычно поражают пожилых людей с предшествующими заболеваниями. Примерно 1% инфекций приводит к таким тяжелым нейроинвазивным заболеваниям. Вирус в основном передается через укусы комаров между дикими птицами, но инфицированные комары также могут передавать вирус людям и различным млекопитающим, таким как лошади.

По данным Института Фридриха Лёффлера (FLI) на 19 сентября, зарегистрировано 51 случай заражения вирусом Западного Нила у птиц и 85 у лошадей. Наиболее пострадавшие регионы - Берлин, Бранденбург, Саксония-Анхальт и Саксония. Теплый и влажный климат, а также увеличение количества кусающихся комаров привели к росту числа зарегистрированных случаев в других землях также.

В настоящее время в восточной и юго-восточной Нижней Саксонии наблюдается рост числа тяжелых случаев у лошадей. В связи с этим Институт Фридриха Лёффлера настоятельно рекомендует вакцинацию лошадей в этих районах или даже тех, которые временно перевозятся туда.

Несмотря на то, что сезон Западного Нила идет на спад, инфекционные заболевания, такие как вирус Западного Нила, представляют собой постоянную угрозу, особенно для пожилых людей с предшествующими заболеваниями. Инфекционные заболевания, такие как вирус Западного Нила, также могут поражать лошадей, как показывают 85 зарегистрированных случаев у лошадей в нескольких регионах Германии.

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