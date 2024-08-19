В Германии основный фактор, способствующий смертности, остается неизменным.

Впервые за семь лет, в 2023 году число летальных исходов в Германии снизилось по сравнению с предыдущим годом. Две основные причины смертности также показали снижение. Эти статистические данные также указывают на снижение пандемии COVID-19 и рост смертности от гриппа.

Заболевания сердца снова возглавили список причин смерти в Германии в прошлом году. Почти треть (33,9%) всех смертей была связана с инфарктами, инсультами или подобными состояниями, согласно данным Федерального статистического управления. Рак был причиной более чем одной пятой (22,4%) смертей.

Обе основные причины смерти показали снижение по сравнению с предыдущим годом: число летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний снизилось на 2,7%, а от рака - на 0,5%.

Снижение общего числа смертей

Впервые с 2016 года общее число смертей также снизилось: с 1 070 000 случаев в 2022 году до 1 030 000 в 2023 году, что составляет снижение на 3,6%. Почти две трети женщин, умерших в прошлом году, были в возрасте 85 лет и старше, а почти треть мужчин - в той же возрастной группе.

Число смертей от гриппа или пневмонии увеличилось на 13,1% до почти 20 900 случаев, после увеличения на 30% в предыдущем году.

Во время пандемии COVID-19 число случаев в этой области значительно снизилось - благодаря мерам защиты также удавалось предотвращать инфекции другими заболеваниями. В 2023 году число смертей от гриппа и пневмонии практически вернулось к уровню до пандемии, составляя 2% всех причин смерти, как объяснило Федеральное управление.

Значительное снижение COVID-19 как основной причины смерти

В 2022 году COVID-19 все еще был указан как основная причина смерти в 25 768 случаях, что составляет 2,5% всех случаев, снижение на 50,8% по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году 49 400 человек умерли в результате несчастных случаев или отравлений. Почти 20 800 человек погибли в результате падений.

10 300 человек покончили с собой, при этом число случаев увеличилось на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. По данным Федерального управления, это увеличение в основном связано с увеличением суицидов среди женщин (на 8%), в то время как число среди мужчин немного снизилось (на 0,3%). В целом, суициды составили такой же процент от причин смерти, как и в предыдущие годы (1%).

Мужчины и мальчики составили 43,1% общего числа смертей от несчастных случаев в 2023 году, при этом падения были основной причиной смерти для этой группы, составляя 44,3% смертей среди мужчин в этой категории. Несмотря на увеличение суицидов среди женщин, мужчины по-прежнему составляли большинство случаев суицидальных смертей, составляя 64,4% всех случаев суицидальных смертей в Германии в прошлом году.

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