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В Германии основная причина смертности остается неизменной.

 and  Christian Meier
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Причиной смерти в Германии является прошлое.
Причиной смерти в Германии является прошлое.

В Германии основная причина смертности остается неизменной.

Впервые за четыре года в 2023 году число смертельных случаев в Германии сократилось по сравнению с предыдущим годом. Та же тенденция наблюдалась и в двух ведущих причинах смерти. Данные свидетельствуют о послаблении ситуации с COVID-19, например, увеличении смертности от гриппа.

Заболевания сердца снова стали основной причиной смерти в Германии в прошлом году. Почти треть (33,9 процента) всех смертей были вызваны инфарктами, инсультами или связанными с ними состояниями, как показала Федеральная статистическая служба. Рак был ответственен за более чем одну пятую (22,4 процента) смертей.

Обе основные причины смерти показали снижение по сравнению с предыдущим годом: на 2,7 процента сократилось число смертей от заболеваний сердца, а на 0,5 процента - от рака.

Снижение общего числа смертей

Впервые с 2019 года общее число смертей также сократилось: с 1,07 миллиона смертей в 2022 году до 1,03 миллиона человек в 2023 году, что составляет снижение на 3,6 процента. Почти треть женщин и более пятой мужчин, умерших, были в возрасте 85 лет и старше.

Количество смертей от гриппа или пневмонии возросло на 13,1 процента до почти 20 900, после увеличения на 30 процентов в предыдущем году.

Во время пандемии COVID-19 число случаев в этой категории значительно сократилось - меры предосторожности также препятствовали инфекциям другими заболеваниями. В 2023 году уровень смертности от гриппа и пневмонии, составлявший 2,0 процента от всех причин, примерно вернулся к уровню до пандемии, согласно данным службы.

Значительное снижение смертности от COVID-19

В прошлом году COVID-19 был указан как основная причина смерти в 25 768 случаях, что составляет 2,5 процента от общего числа случаев, что на 50,8 процента меньше, чем в предыдущем году.

В прошлом году 49 400 человек умерли от несчастных случаев или отравлений. Почти 20 800 человек умерли от падений.

10 300 человек совершили самоубийство, что на 1,8 процента больше, чем в предыдущем году. По данным службы, это увеличение в основном связано с ростом числа самоубийств среди женщин (на 8 процентов), в то время как число среди мужчин слегка сократилось (на 0,3 процента). В целом, самоубийства составляли такой же процент смертей, как и в предыдущие годы, около 1,0 процента.

Примечание: В более ранней версии этой статьи говорилось, что число смертей сократилось впервые с 2016 года. Однако правильный год - 2019. Федеральная статистическая служба с тех пор исправила свой пресс-релиз.

Данные, свидетельствующие о послаблении ситуации с COVID-19, в основном наблюдались в увеличении смертности от гриппа, как сообщила Федеральная статистическая служба. Третьей по значимости причиной смерти в Германии в прошлом году были падения, в результате которых погибло 20 800 человек, как показали данные службы.

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