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Главные темыНовостиХолера и другие болезни

В глобальном масштабе наблюдается значительный рост смертности от холеры на 71%.

Беспорядки, такие как конфликты, бедность и изменение климата, вынуждают миллионы людей покидать свои дома. Под стесненными и антисанитарными условиями жизни риск инфекций возрастает, что может привести к вспышкам заболеваний, таких как холера.

 and  Alex Stellmacher
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- В глобальном масштабе наблюдается значительный рост смертности от холеры на 71%.

В 2022 году зафиксирован резкий рост смертности от холеры. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных случаев выросло на 71% по сравнению с предыдущим годом, а число зарегистрированных случаев увеличилось на 13%.

В результате более 4000 человек скончались от этого предотвратимого и излечимого заболевания. Всего было зарегистрировано 535 321 случай, из которых 38% приходилось на детей в возрасте до пяти лет. ВОЗ считает, что реальное число случаев гораздо выше из-за недосмотра и недиагностированных случаев.

Нечистая вода и пища являются основными путями передачи холеры, диарейного заболевания, которое может вызывать обезвоживание, почечную недостаточность и даже смерть. В Африке число случаев практически удвоилось, в то время как в Азии и на Ближнем Востоке оно сократилось примерно на треть. Preliminary figures for this year indicate high figures: as of now, the WHO has reported 342,000 cases and 2,400 fatalities.

ВОЗ связывает всплеск эпидемий холеры в 2022 году с "конфликтами, изменением климата, неадекватной водой и санитарией, бедностью, неразвитостью и перемещением населения из-за новых и продолжающихся конфликтов и природных катастроф".

Существует дефицит вакцин, заявил ВОЗ. В прошлом году было произведено только 36 миллионов доз, в то время как странам требовалось вдвое больше. Производство интенсифицируется по мере возможности.

Холера и другие заболевания по-прежнему представляют собой серьезные проблемы со здоровьем, и ВОЗ отмечает рост нерегистрированных и недиагностированных случаев, превышающий зарегистрированные 535 321 случаев в 2022 году. Рост смертности от холеры и потенциальные угрозы от других заболеваний подчеркивают остроту необходимости расширения доступа к вакцинам, так как в прошлом году было произведено только 36 миллионов доз, что не покрывает потребностей.

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