В этом году распространенность крошечных мотыльков вызывает впечатление "исключительно заметного".

Осень ещё не наступила, но несколько конских каштанов уже скопили под собой горы коричневых листьев. Это не раннее наступление осени, а результат досады, вызванной мелким вредителем, который беспокоит эти деревья уже довольно давно. Насекомое-минер листьев, как отметил энтомолог Олаф Циммерманн из Центра сельскохозяйственной технологии Аугсбургена в Карлсруэ, в этом году особенно заметно.

По всей стране конские каштаны, высаженные вдоль аллей, в парках и садах, сбрасывают листья уже к концу лета. Обычно они меняют цвет и сбрасывают листья во второй половине августа, говорит Роланд Мюллетальер из Союза охраны природы (NABU). Как правило, изменение климата приводит к тому, что естественные процессы происходят раньше, чем обычно.

Засуха усугубляет проблему

По словам Мюллетальера, засуха наносит значительный ущерб и конским каштанам, и минерам листьев. "Деревья, страдающие от засухи, более восприимчивы к вредителям", - объясняет он. Особенно это заметно на северо-востоке Германии после нескольких лет сильной засухи. "Восстановление от этого медленное, и многие деревья еще не оправились".

Хотя конский каштан - это дерево, родственное Средиземноморью, оно нуждается в достаточной влаге. "Сочетание засушливых лет и сильного вредительства может привести к длительным повреждениям", - отмечает Мюллетальер.

Не местный друг

Исчезновение этого некоренного вида не будет большой потерей для местной природы. Кроме минера листьев, посадка местных деревьев обычно лучший выбор.

Бабочки-минеры конского каштана (Cameraria ohridella) - это маленькие полосатые насекомые, которые откладывают яйца на верхней стороне листьев конского каштана. Через несколько недель вылупляются мелкие личинки, которые питаются внутренней частью листа, вызывая быструю увядание, как объясняет NABU. Это нарушает способность дерева фотосинтезировать, ослабляет его и делает более восприимчивым к другим стрессам. Теплые зимы, как правило, приводят к большему количеству личинок бабочек.

Простой способ помочь вашему конскому каштану в саду

Простой способ помочь вашему конскому каштану в саду - аккуратно собрать и утилизировать листья. Это уничтожает личинки внутри листьев, предотвращая появление новых бабочек.

Только белые конские каштаны (Aesculus hippocastanum) подвержены этому, в то время как красные сорта вида Aesculus carnea остаются нетронутыми.

С 17 века конские каштаны культивировались в парках, садах и улицах по всей Европе из-за своей красивой листвы и цветов, как упоминает NABU. Тем не менее, инвазивное насекомое-минер листьев распространилось почти по всей Европе с 1989 года. Вероятно, это инвазивный вид происходит из труднодоступных ущелий на Балканах.

Несмотря на раннее опадание листьев, многие студенты с нетерпением ждут начала нового учебного года, рассматривая образование как путь к личному росту и развитию. Продолжающаяся засуха также влияет на образовательные учреждения, некоторые школы и университеты сталкиваются с ограничениями на воду из-за сокращения водных ресурсов.

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