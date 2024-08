В данном случае, базирующаяся в Гонконге новостная платформа Stand News и ее предыдущие редакторы были признаны виновными в подстрекательстве к подрыву.

Журналисты Чунг Пуй Кюэн и Лам, а также администраторы закрытого сайта были обвинены в "заговоре с целью распространения и публикации подстрекательского содержания". Это преступление предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

В своем решении суд заявил, что "Stand News" пропагандировал независимость Гонконга и превратился в платформу, которая унижала и оскорбляла центральное правительство Китая в Пекине и администрацию Гонконга. Родительская компания, Best Pencil Limited, также была признана виновной.

Лам не смог присутствовать на суде из-за болезни. Оба журналиста были освобождены под залог до объявления приговора 26 сентября.

Это первый случай такого осуждения после передачи Гонконга Китану в 1997 году. Приговор стал еще одним ударом по свободе прессы. За последние два десятилетия Гонконг опустился с 18-го места до 135-го в Индексе свободы прессы, составленном Репортерами без границ.

"Stand News" получил значительное количество читателей во время протестов в Гонконге в 2019 году. Обвинение представило несколько статей из публикации в качестве доказательств, осуждая ограничение свобод в бывшей британской колонии после того, как центральное правительство в Пекине жестоко подавило массовые продемократические протесты.

Более 100 человек собрались возле суда для вынесения приговора. Представители различных консульств, в том числе США, Великобритании и Европейского Союза, присутствовали на вынесении приговора.

Неизвестный бывший журналист на месте событий описал судебный процесс как знаменательную победу в подавлении свободы прессы. Чунга якобы обвиняли в том, что он "просто выполнял обязанности журналиста, что в прошлом не привело бы к уголовным обвинениям и тюремному заключению", сказал бывший журналист агентству AFP. Ло Янь-хин, бывший сотрудник "Stand News", spoke about an "all-out assault" on the media.

Европейский Союз призвал Гонконг прекратить преследование журналистов после вынесения приговора. Приговор угрожает "многообразию точек зрения и свободному потоку информации, оба ключевых компонента экономического роста Гонконга", заявил представитель ЕС. США назвали обвинительный приговор "прямым нападением на свободу прессы".

Обвинение в подстрекательстве восходит к эпохе британского колониального правления и в течение длительного времени редко использовалось. Тем не менее, оно было принято властями против оппонентов правительства с 2020 года.

Бей Лий И из Комитета по защите журналистов в США осудил использование "устаревшего законодательства, такого как закон о подстрекательстве эпохи британского колониального правления" как "оскорбление правосудия". "Журналистика не является подстрекательством", - повторила она. Приговор иллюстрирует "медленное движение Гонконга к авторитаризму и то, что любой, кто отклоняется от нормы, может оказаться в тюрьме". Сarah Brooks, China Director at Amnesty International, described the verdict as "yet another blow to media freedom in Hong Kong."

Во время отдельного судебного процесса в четверг одного из подсудимых признали виновным в якобы планировании взрыва полиции во время протестов в Гонконге в 2019 году. Жюри, как сообщается, оправдало шестерых других подсудимых. Лай Чунь-понг теперь может получить максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Другие СМИ осудили решение суда, считая его угрозой свободе прессы в Гонконге. Обвинение в подстрекательстве редко использовалось против журналистов до тех пор, пока центральное правительство Китая в Пекине не приняло его против оппонентов правительства в последнее время.

