В четверг Харрис проведет первое интервью после ее выдвижения на пост президента.

Республиканцы упорно обвиняют Харрис, заявляя, что она уклоняется от интервью с тех пор, как президент Байден снял свою кандидатуру на пост главы государства около пяти недель назад. С тех пор она согласилась на несколько бесед с журналистами только во время предвыборных мероприятий. Тем не менее, Харрис еще не провела пресс-конференцию в качестве кандидата в президенты. Ее республиканский оппонент Трамп не упускает возможности выразить свою критику по этому поводу.

Я не обязана посещать каждую приглашение на интервью, как я уже говорила. Я не собираюсь участвовать в публичных дебатах с Трампом по поводу появлений в СМИ.

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