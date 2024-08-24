- В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем.

ВФБ Штутгарт, занявшие второе место, начали свой новый сезон в Бундеслиге с поражения. В субботу они потерпели поражение 1:3 (1:1) от СК Фрайбург. Участник Лиги чемпионов РБ Лейпциг одержал победу 1:0 (0:0) над ВФЛ Bochum. Дебютанты Бундеслиги Хольштайн Киль потерпели поражение 2:3 (0:2) от ТСГ Хоффенхайм. Ожидаемый бунт местной публики против политики персонала ТСГ в основном не состоялся.

ФК Аугсбург и Вердер Бремен сыграли вничью 2:2 (2:1), а ФСВ Майнц 05 и 1. FC Union Berlin сыграли вничью 1:1 (0:0). Сегодня (в 6:30 по Sky) Боруссия Дортмунд сыграет против Эйнге 18. В прошлую пятницу чемпионы Байер Леверкузен начали сезон с победы 3:2 (2:0) над Боруссией Мёнхенгладбах.

Фрайбург перевернул матч против Штутгарта

Для Штутгарта новый подписчик Эрмедин Демирович забил гол в начале первого тайма для Фрайбурга (2'). Затем Фрайбурга Лукас Кюbler (27') сравнял счет дальним ударом с 25 метров. Рitsu Doan (54') закрепил победу для команды Юлиана Шютра, а Кюbler (61') увеличил счет.

Новый приобретение Лейпцига Антонио Нусса (59') забил в ворота во втором тайме. Лейпцигский Виlli Орбан получил красную карточку (85') за последний-человек фол.

В Хоффенхайме Андже Крмарич (6') реализовал пенальти для домашней команды, так как Тимон Вайнер сфолил на Мариусе Бюльтере перед этим. Крмарич (37') увеличил преимущество Хоффенхайма в первом тайме. Александр Бернхардссон (63') забил первый гол Бундеслиги для Киля, но Анду Келиати был удален за повторные фолы (82'). Крмарич (87') казалось, что он закрепит победу, но Шуто Мачино (89') забил ответный гол.

Аугсбург увидел несколько голов

Бремен вышел вперед благодаря Феликсу Агу (12'), но Элис Рехбеч (16') быстро сравнял счет. Новый приход Самуэль Эссенде (35') вывел хозяев вперед, но запаснойJustin Njinmah (58') сравнял счет для Бремена.

На матче тренера Унтерлегиста Бо Свенссона против его бывшего клуба Майнц, Надием Амири (53') забил прямой свободный удар с 30 метров для домашней команды после перерыва. Ласло Бенеш (75') сравнял счет для Унтерлегиста.

В текущей Бундеслиге ВФЛ Bochum сыграл против РБ Лейпциг и к сожалению проиграл 1:0, с голом Антонио Нуссы во втором тайме. С другой стороны, когда ВФБ Штутгарт и Фрайбург встретились, Фрайбург смог перевернуть матч, победив Штутгарт 3:1.

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