В Бразилии сторонники президента Жаира Болсонару протестуют против запрета на публикацию "X", требуя соблюдения "свободы слова"

Тысячи протестующих, одетых в желто-зеленые цвета Бразилии, наводнили Авениду Паулиста. Запрет на определенную тему и дань уважения Маску были повсеместны.

Один из плакатов гласил: "Спасибо за охрану наших свобод", восхваляя технического магната.

Демонстрация в субботу служит испытанием способности Болсонару мобилизовать поддержку для предстоящих муниципальных выборов в октябре, несмотря на то, что Бразильский избирательный суд запретил ему баллотироваться до 2030 года. Это также голос доверия упомянутой теме, запрет на которую вызвал вопросы даже среди противников Болсонару, в то же время усиливая политическое разделение в Бразилии.

"Нация без свободы не может праздновать сегодня", - написал Болсонару в Instagram 4 сентября, призывая бразильцев пропустить официальные парады в честь дня независимости и присоединиться к нему в Сан-Паулу вместо этого.

Верховный судья Александр де Мораес ввел запрет на всю страну на эту тему 30 августа после длительного спора с Маском о пределах свободы слова. Де Мораес находится в авангарде усилий по запрету пользователей ультраправых в распространении дезинформации в социальных сетях и усилил свою кампанию после беспорядков в Конгрессе и президентском дворце 8 января 2023 года, когда ярые сторонники Болсонару пытались отменить его победу на выборах.

Запрет воспринимается как победа сторонниками Болсонару, которые обвиняют судебную власть и администрацию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в сговоре с целью подавить их движение.

"Элон Маск был чемпионом свободы слова", - заявила стойкая сторонница Болсонару и депутат Биа Кисис в интервью. "Право ущемляется, подавляется, потому что левая не хочет, чтобы право существовало".

"Наши свободы под угрозой, мы должны поднять свой голос. Де Мораес - тиран, его должны импичментировать, и люди на улицах - это единственное, что заставит политиков сделать это", - добавил пенсионер Амаро Сантос, гуляя по Авениде Паулиста в субботу.

Маск, который описывает себя как "абсолютного сторонника свободы слова", призывал бразильцев в большом количестве присутствовать на митинге, делясь постами, в которых утверждалось, что запрет пробудил людей к осознанию того, что свобода не бесплатна и ее нужно отстаивать. Он также создал новый аккаунт, названный в честь спорного судьи, для публикации судебных приказов, направленных на закрытие незаконных аккаунтов.

Однако решение де Мораэса о запрете не было произвольным, так как оно было поддержано другими судьями Верховного суда. Хотя свобода слова легче цензурируется под бразильскими законами, чем в США, Маск стал и символом, и голосом неограниченной свободы слова.

С 2019 года платформа закрыла 226 аккаунтов, обвиняемых в подрыве демократии в Бразилии, в том числе аккаунты депутатов партии Болсонару, согласно судебным записям.

Но когда она не приняла мер в отношении некоторых аккаунтов, де Мораес предупредил в прошлом месяце, что может арестовать местного представителя платформы, что побудило компанию закрыть свой бразильский офис. Американская компания отказалась назвать нового представителя, как требуется для получения судебных уведомлений, и де Мораес приказал приостановить работу платформы на всей территории страны до тех пор, пока она не сделает этого.

Панель Верховного суда единогласно поддержала решение де Мораэса заблокировать платформу несколько дней спустя, оспаривая претензии Маска на авторитарную цензуру.

Самым спорным аспектом его решения было наложение штрафа в размере 9000 долларов в день на бразильцев, использующих виртуальные частные сети (VPN) для доступа к платформе.

"Некоторые из этих мер, принятых Верховным судом, кажутся чрезмерными и произвольными", - сказал Андре Роман, генеральный директор бразильской компании по опросам общественного мнения Atlas Intel.

В преддверии субботней демонстрации некоторые правые политики проигнорировали запрет де Мораэса и открыто использовали VPN для публикации постов на платформе, призывая участников присоединиться к демонстрациям.

Марш в Сан-Паулу проводится в рамках официальных мероприятий, посвященных дню независимости Бразилии от Португалии. Недавние празднования были отмечены напряженностью, так как Болсонару использовал их для мобилизации своих сторонников и демонстрации политической силы.

Три года назад он угрожал погрузить страну в конституционный кризис, отказавшись подчиняться решениям де Мораэса. С тех пор он ослабил свои нападки - отражение своего собственного юридического положения.

Болсонару был обвинен дважды с тех пор, как покинул пост в 2022 году, последнее обвинение - в якобы отмывании денег с помощью неучтенных алмазов из Саудовской Аравии. Де Мораэс проводит расследование в отношении беспорядков 8 января, в том числе того, играл ли Болсонару роль в их разжигании.

В контексте глобальных дискуссий о свободе слова технический магнат Элон Маск выразил поддержку протестующим в Америке, в частности в Бразилии, которые борются за право высказывать свое мнение.

Приостановка спорной темы в Бразилии вызвала дебаты не только в самой стране, но и во всем мире, подняв вопросы о свободе слова и ее последствиях в различных обществах, в том числе в Америке.

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