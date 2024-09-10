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В Бразилии президент Лула уволил своего министра по правам человека, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

 and  Carmen Simpson
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Министр по правам человека Бразилии, Сильвио Альмейда, выступает с речью на мероприятии в городе...
Министр по правам человека Бразилии, Сильвио Альмейда, выступает с речью на мероприятии в городе Бразилиа.

В Бразилии президент Лула уволил своего министра по правам человека, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Президент считает невозможным оставить министра на его посту из-за серьезности обвинений против него, заявил пресс-служба президента в пятницу вечером. Алмейда решительно отрицает любые неправомерные действия.

В четверг вечером СМИ сообщили, что MeToo Brasil, организация, поддерживающая женщин, ставших жертвами сексуального насилия, получила жалобы на неподобающее поведение Алмейды. Организация подтвердила эти обвинения в заявлении.

Аниелле Франко, министр расового равенства и одна из предполагаемых жертв, приветствовала решение Лулы.

"Признание серьезности ситуации и оперативное реагирование - это правильный подход. Я приветствую решительные действия президента Лулы и выражаю благодарность за проявленную солидарность и поддержку", - заявила Франко в пятницу вечером в Instagram.

Она также защитила жертв от любых попыток обвинить, дисквалифицировать или оказывать на них давление в трудные и уязвимые моменты, и попросила уважать ее частную жизнь и личное пространство. Франко - сестра покойной советницы Мариеллы Франко.

Лула объявил в пятницу, что прокуратура, генеральный контролер и этическая комиссия президентства проведут расследование по этому делу, гарантируя Алмейде право на защиту.

В заявлении в пятницу Алмейда сказал, что просил Лулу уволить его, чтобы обеспечить справедливое и непредвзятое расследование.

"Я решительно отвергаю ложные обвинения, предъявленные против меня, и осуждаю кампанию по очернению моей репутации как черного человека на высоком государственном посту. Ложные обвинения - это уголовное преступление", - заявил Алмейда.

Первая леди Бразилии, Розангела да Сильва, также известная как Джаня, активная защитница прав женщин, опубликовала в четверг фотографию, на которой целует Франко в лоб, чтобы выразить свою поддержку.

"В случаях сексуального насилия, вовлекающих лиц, занимающих позиции власти, жертвы часто сталкиваются с трудностями в получении институциональной поддержки для подтверждения своих жалоб. В результате они выносят свои дела на публику", - заявило MeToo Brasil в заявлении в четверг.

В пятницу днем Изабель Родригес, профессор и кандидат в городской совет одного из муниципалитетов штата Сан-Паулу, публично обвинила Алмейда в сексуальном насилии без согласия в 2019 году в видео, опубликованном в Instagram.

"То, что Сильвио сделал, было ужасно. Мой терапевт знает. Мои друзья знают. Я была жертвой Сильвио. Я голос за этих женщин. Я борюсь за справедливость и правду", - сказала Родригес в видео.

Внимание всего мира к движениям MeToo побудило многих выразить поддержку жертвам в Америке. Обвинения против Алмейда вызвалиdebates о responsabilidade и justiça в политическом мире.

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